El meta rumano Rafaila pasa reconocimiento médico antes de firmar por el Betis Deportivo

El Real Betis está en las instancias finales para el anuncio del fichaje del portero rumano Vlad Rafaila, de 20 años, para reforzar su primer filial. El guardameta militó la pasada temporada en el Lecce Primavera de Italia y llegará cedido procedente del Farul Constanta. Los verdiblancos se guardarán una opción de compra a ejecutar en caso de que tenga un buen rendimiento, como han hecho con otros jugadores que han llegado al Betis Deportivo este año (Daouda Traoré) o en los anteriores (Mendy, Guilherme, Guirao, etc).

Vlad Rafaila ha pasado durante el día de hoy el reconocimiento médico previo a la firma de su fichaje. El meta ha sido titular indiscutible en el filial del Lecce, donde dejó su portería a cero en nueve de los 38 encuentros que la defendió. Se formó en las categorías inferiores del Farul Constanta de su país y ha sido internacional sub 21 con Rumanía.

Rafaila competirá por la titularidad en la meta del equipo de Javi Medina con Germán García y Manu González. En el primer equipo están ahora Álvaro Valles, Pau López y Adrián, además de estar ultimándose la salida de Fran Vieites. en el filial salió este verano Guilherme como cedido al Valladolid con opción de compra.

El Betis Deportivo está concentrado esta semana en Montecastillo (Jerez de la Frontera) perfilando los últimos detalles de su pretemporada.

