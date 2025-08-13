El Betis sigue escalando en el Ranking UEFA

El gran rendimiento que el Betis mostró en la Conference League, quedando como subcampeón del torneo, se ha visto reflejado en la actualización del Ranking UEFA. Y es que los béticos han escalado hasta la 33ª posición de la tabla, quedando así por encima del Villarreal, el Aston Villa o el Nápoles.

Desde que llegó Manuel Pellegrini en la temporada 2020-21, el Betis ha ido escalando gradualmente en esta clasificación. De hecho, el año en el que el chileno cogió las riendas del equipo, el Betis se encontraba en el puesto 82 con 19.571 puntos. Lo que contrasta con los 52.250 puntos con los que cuenta actualmente. El Betis finalizó la pasada temporada ocupando el puesto 40 y el borrado de los resultados de la 2020-21 ha provocado su ascenso hasta el 33.

La progresión de los de Manuel Pellegrini se prevé que siga siendo positiva, puesto que este año disputará la 55ª edición de la UEFA Europa League. Los béticos volverán a esta competición el 245 ó 25 de septiembre en la fase de liga.

El Real Madrid lidera la tabla

La UEFA ha actualizado este miércoles su ranking de clubes para 2025, una clasificación que mide el rendimiento de los equipos en las tres competiciones continentales: UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League. Los puntos se basan en los resultados obtenidos en las últimas cinco temporadas.

Un ranking que lideran España y Alemania, con la presencia en el top 10 con dos clubes cada uno. El Real Madrid y el Barcelona representan a LaLiga, mientras que la Bundesliga cuenta con Bayern Múnich y Borussia Dortmund dentro de los mejores, además de Bayer Leverkusen.