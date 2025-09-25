Suscríbete a
El beticismo celebra un gol de Antony 124 días después

El brasileño se estrenó ante el Nottingham Forest en su tercera aparición en esta temporada

Antony premia el orgullo del Betis en la primera noche europea de la Cartuja (2-2)

Antony celebra su gol ante el Forest
Antony celebra su gol ante el Forest EFE
Samuel Silva

124 días después, la afición del Betis volvió a celebrar un gol de Antony. El brasileño logró el tanto de la igualada ante el Nottingham Forest, que le valió al cuadro verdiblanco para sumar el primer punto en la fase de grupos de ... la Europa League. Un tanto que elevó los decibelios en la Cartuja, tras un segundo tiempo en el que el equipo bético sí subió la intensidad para contrarrestar la energía del conjunto inglés.

