El beticismo celebra un gol de Antony 124 días después

124 días después, la afición del Betis volvió a celebrar un gol de Antony. El brasileño logró el tanto de la igualada ante el Nottingham Forest, que le valió al cuadro verdiblanco para sumar el primer punto en la fase de grupos de ... la Europa League. Un tanto que elevó los decibelios en la Cartuja, tras un segundo tiempo en el que el equipo bético sí subió la intensidad para contrarrestar la energía del conjunto inglés.

Antony celebró el tanto por todo lo alto. Su golpeo con la derecha lo reconcilió con el gol, después de que ante la Real Sociedad se le escapase una clara oportunidad con el mismo pie. Un tanto que hizo estallar de felicidad al beticismo, que respiró tras un primer tiempo donde el Forest fue muy superior.

El ídolo de los aficionados respondió como se esperaba. «Me siento cada día mejor», señaló Antony, que poco a poco va elevando su nivel de rendimiento. Un gol y una asistencia a Bakambu en el tercer partido tras su regreso y en su segunda comparecencia en la Cartuja. «Estoy feliz por la asistencia y el gol, pero triste por el empate», manifestó el brasileño, que volvió a ser tan decisivo como el pasado año.

Cinco goles y dos asistencias en LaLiga acumuló el extremo en sus cuatro primeros meses en el Betis. Tantos decisivos como el que anotó ante el Espanyol para que el equipo bético se llevase los tres puntos o el que anotó ante el Valencia en la despedida liguera, en un duelo que acabó en empate. A ellos les sumó otras cuatro dianas y tres asistencias en la Conference League, tan recordadas como las que consiguió en la eliminatoria ante la Fiorentina para llegar a la final europea.

Un empate para empezar

La quinta temporada seguida en competiciones europeas del Betis de Manuel Pellegrini comenzó con una igualada, un resultado que no se había dado en las cuatro comparecencias anteriores. En su primera experiencia en la Europa League, el cuadro bético debutó ante el Celtic, dirigido entonces por Ange Postecoglou, al que derrotó por 4-3 tras remontarle al equipo escocés. Un año después, en la temporada 22-23, los verdiblancos comenzaron la fase de grupos ante el HJK Helsinki, al que derrotaron por 0-2. Menos suerte hubo en los dos últimos años. En la 23-24, también en la Europa League, los heliopolitanos se estrenaron con derrota en su visita al Glasgow Rangers (1-0); la pasada campaña, en la Conference, el Betis también cayó derrotado en el estreno, tras caer en su visita al Legia Varsovia (1-0).