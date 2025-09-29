Bartra y Deossa apuntan a volver con el grupo del Betis esta semana

El Betis espera ir aliviando su enfermería en estas semanas y los primeros que apuntan a salir son Marc Bartra y Nelson Deossa. Tanto el central como el mediocentro han ido subiendo la intensidad de sus trabajos con los recuperadores físicos y ... está previsto que durante esta semana puedan participar en el inicio de algún entrenamiento con el resto del grupo preparando los duelos ante el Ludogorets del jueves y contra el Espanyol del domingo. Diferente es que entren en la lista de convocados para alguno de estos encuentros, dado que el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini quiere ser prudente con la recuperación de estos futbolistas.

Y es que el propio técnico ya ha insistido en las ruedas de prensa más recientes que tanto Bartra, Deossa como Llorente no jugarán con el equipo hasta después del parón de selecciones, descartando su concurso para los choques de esta semana. «No hay opciones. Ni Bartra, ni Diego Llorente ni Deossa van a estar antes del parón. Tenemos que seguir jugando con Natan y Valentín«, decía tras el Betis - Osasuna. Ya ocurrió previamente una situación similar con el colombiano, que pudo integrar la última lista previa al anterior hueco en el calendario por los partidos internacionales. En todo caso, Pellegrini no es amigo de las precipitaciones y en los casos de Bartra y Deossa ya ha habido situaciones de recaídas por anticipar los plazos y el resultado ha sido peor porque se han perdido más partidos de los esperados.

La idea, pues, es que ambos puedan seguir con la evolución que están mostrando y se dejen ver estos días en la ciudad deportiva con el equipo, aunque el grupo trabajará menos en estas instalaciones debido al viaje que emprenderán el miércoles hacia Bulgaria para jugar el jueves y retornar el viernes. Se quedarían en Sevilla ambos para continuar sus procesos y, sólo si fuera necesario y estuvieran en mejores condiciones, serían citados para el duelo ante el Espanyol.

En el centro del campo no hay tanta previsión de urgencia como en el centro de la defensa, donde Natan y Valentín son titulares sin sustitutos naturales en las citaciones dado que la alternativa en caso de lesión de cualquiera de ellos sería ubicar a Ricardo en esa zona. El suizo sí ha sido empleado ahí con su selección pero no jugó en ese sitio con el Betis hasta la fecha.