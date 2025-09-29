Suscríbete a
Bartra y Deossa apuntan a volver con el grupo del Betis esta semana

El central y el mediocentro mejoran de sus lesiones pero el cuerpo técnico no quiere precipitarse con su retorno a las convocatorias y Pellegrini señala que será tras el parón

Bartra, en la ofrenda floral del Betis en El Museo víctor rodríguez
Mateo González

El Betis espera ir aliviando su enfermería en estas semanas y los primeros que apuntan a salir son Marc Bartra y Nelson Deossa. Tanto el central como el mediocentro han ido subiendo la intensidad de sus trabajos con los recuperadores físicos y ... está previsto que durante esta semana puedan participar en el inicio de algún entrenamiento con el resto del grupo preparando los duelos ante el Ludogorets del jueves y contra el Espanyol del domingo. Diferente es que entren en la lista de convocados para alguno de estos encuentros, dado que el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini quiere ser prudente con la recuperación de estos futbolistas.

