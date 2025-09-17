Bakambu: «El Betis podía haberme dejado libre, pero decidió que siguiera»

Uno de los nombres propios de este final de mercado ha sido el de Cédric Bakambu. Si bien el Betis se planteó su salida en verano, el delantero ha dejado claro que su contrato tiene una cláusula por la que el club podría haberlo dejado libre, «pero decidieron seguir conmigo».

«Yo aquí estoy bien, soy feliz. Ya sabes que me llaman el príncipe de Montequinto. El año pasado fue una temporada buena para el equipo, para mí también, y yo quiero seguir así. Debes saber que había una opción en mi contrato donde el Betis podía dejarme libre, pero decidieron seguir conmigo. Yo estoy aquí a disposición del club y vamos a ver esta temporada«, asegura el jugador en los medios oficiales del Betis.

Además, el jugador afirma que nota el cariño del beticismo: «Si el club decide seguir conmigo yo seguiré, pero si el club decide otra cosa tranquilo. El club no va a tener problemas conmigo. Eso es lo más importante. Tengo ganas de poder jugar esta temporada. Quiero meter más goles con el Betis. Mis sensaciones son buenas, pero siempre se puede mejorar«.

Lo cierto es que el arranque de temporada no ha sido nada malo para Bakambu, el cual ha marcado tres goles con su selección y otro con el Betis, en el duelo ante el Athletic. Respecto a su situación física y deportiva, el atacante asegura que está en un buen momento: «Yo durante mi carrera no tuve muchas lesiones. Aquí contra el Sevilla fue casi la única lesión que he tenido. Eso está detrás de mí, ahora estoy bien y lo noto. La gente lo puede notar también. A día de hoy tenemos un Bakambu diferente que el Bakambu del inicio de la temporada pasada«.

«Siempre es bueno jugar en campos llenos y La Cartuja es un estadio muy grande»

Bakambu también se muestra con ganas de ver hasta dónde puede llegar este grupo: «Creo que podemos hacer cosas mejores que el año pasado. Ahora tenemos que demostrarlo en el campo. Necesitamos tiempo para automatizar las conexiones. Creo que en poco tiempo vamos a ver el mejor nivel del Betis. Yo veo los entrenamientos, veo los jugadores, con ganas y eso es lo que necesitamos«.

También se refirió al apretado calendario que tiene el Betis por delante, ahora que inicia su andadura en la Europa League: «Es muy importante estar enfocados. Tenemos que sumar puntos y empezar bien la Europa League. Ahora tenemos casi dos equipos de un nivel similar, hay que seguir aquí».

Cuestionado por el cambio del Villamarín a la Cartuja, Bakambu tiene claro cuál es su escenario favorito. «Es una locura. Siempre es bueno jugar en campos llenos y La Cartuja es un estadio muy grande. Desde mi punto de vista yo prefiero el Villamarín, pero da igual. Ahora tenemos una nueva casa y hay que ganar los partidos allí«, asegura.

Por último, también se ha referido al fichaje de Antony: «Para nosotros es un jugador muy potente, muy fuerte. Se nota que durante el parón entrenó mucho. Lo veo en los entrenamientos y me alegro mucho por él, porque merece un equipo como el Betis. Creo que él nos va a dar mucho esta temporada«.