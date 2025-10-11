Suscríbete a
Argentina gana con gol de Lo Celso y una emotiva dedicatoria del jugador del Betis a Miguel Ángel Russo

El bético fue titular y en ausencia de Messi decidió el partido ante Venezuela (1-0) disputado en el Hard Rock Stadium de Miami

Ángel Ortiz marca su primer gol con la sub 21 de España

Lo Celso celebra su gol a Venezuela en Miami
Fran Montes de Oca

La selección argentina venció 1-0 a Venezuela en un partido amistoso disputado este viernes (madrugada del sábado en España) en Miami (Florida), en el que no participó su capitán, Lionel Messi. En la ausencia del '10', el protagonismo fue para un ... jugador del Real Betis que decidió el choque. La Albiceleste campeona del mundo, muy dominadora durante todo el encuentro, se impuso gracias a un gol de Giovani Lo Celso en el minuto 31.

