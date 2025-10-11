Argentina gana con gol de Lo Celso y una emotiva dedicatoria del jugador del Betis a Miguel Ángel Russo

La selección argentina venció 1-0 a Venezuela en un partido amistoso disputado este viernes (madrugada del sábado en España) en Miami (Florida), en el que no participó su capitán, Lionel Messi. En la ausencia del '10', el protagonismo fue para un ... jugador del Real Betis que decidió el choque. La Albiceleste campeona del mundo, muy dominadora durante todo el encuentro, se impuso gracias a un gol de Giovani Lo Celso en el minuto 31.

Tras una acción coral de ataque de los argentinos, el bético, que fue titular en el once de Scaloni, recogió un pase de Lautaro Martínez dentro del área y definió con contundencia para batir al meta de Venezuela con el tanto que a la postre sería decisivo. Lo Celso le dedicó el gol a Miguel Ángel Russo haciendo con las manos la 'M' de su nombre en la celebración del gol. A pesar de no haber sido dirigido en su carrera por el técnico fallecido este 8 de octubre a los 69 años, el jugador del Betis le guarda un gran cariño por su paso por Rosario Central, su equipo de cuna.

¡Gol de Argentina! Giovani Lo Celso con un lindo, lindo zurdazo que el arquero estuvo cerca de atajar.

Argentina 1, Venezuela 0.

Gol de Giovani Lo Celso. pic.twitter.com/Qg0tjWFnTi

Tras el partido, Lo Celso también se expresó en redes sociales: «Nada mas lindo que volver a marcar con esta camiseta. Argentina. Miguel Siempre Presente. Esto va por vos y para vos«, publicó el rosarino.

Nada mas lindo que volver a marcar con esta camiseta ⚽️🇦🇷💙 @afaseleccion

Miguel Siempre Presente 🕊️🙏🏼

Esto va por vos y para vos ❤️ pic.twitter.com/K9jGWTsNpZ

Antes del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, se realizó también un emotivo minuto de silencio en homenaje a Russo, emblema del fútbol argentino y americano con más de mil partidos dirigidos durante más de 30 años. Argentina volverá jugar el martes ante Puerto Rico en Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Alineaciones del Argentina - Venezuela:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Leonardo Balerdi, 78'), Cristian Romero (C), Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico (Nico González, 45'); Enzo Fernández (Alexis Mac Allister, 78'), Leandro Paredes (Giuliano Simeone, 63'), Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez (Rodrigo De Paul, 78'). Entrenador: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu (Ronald Hernández, 78'), Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero; Juan Pablo Añor Acosta (Carlos Faya, 78'), Telasco Segovia (Wiki Carmona, 83'), Cristian Cásseres, Kervin Andrade (Matías Lacava, 58'); Gleiker Mendoza, Alejandro Marqués (Kevin Kelsy, 58'). Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo.