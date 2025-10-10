Ángel Ortiz marca su primer gol con la sub 21 de España

La selección española sub 21 goleó a placer a Noruega (4-1) en el amistoso disputado este viernes en el Pedro Escartín de Guadalajara. Los de David Gordo no dieron opción a su adversario. Al descanso el marcador ya reflejaba un 3-0 contundente que ... hacía justicia a lo visto sobre el césped. Uno de esos goles llevó la firma del lateral bético Ángel Ortiz, que fue titular y lo hizo jugando como extremo derecho en el combinado español.

Simo hizo el 1-0 en el minuto 16 y pasada la media hora de choque llegó el tanto de Ortiz. El de Almendralejo lo celebró por todo lo alto. No es para menos, es su primera diana con la sub 21. Sergio Rodelas corrió la banda izquierda dejando atrás a su par y su disparo lo detuvo Borsheim, pero dejó el balón muerto para que Ángel Ortiz, muy cómodo en posiciones ofensivas, empujara a placer.

Gonzalo y Miguel Carvalho hicieron el 3-0 y el 4-0 respectivamente, y Noruega sólo pudo anotar el tanto del honor en el minuto 90 por medio de Ardraa.

Ángel Ortiz está convirtiéndose en una buena alternativa para Bellerín en el lateral diestro del Betis esta temporada. El club verdiblanco lo renovó este mismo verano hasta el año 2029. El jugador extremeño está totalmente integrado en la dinámica del primer equipo desde la pretemporada. Pellegrini ya sabe que también puede contar con él como extremo si lo requiere.