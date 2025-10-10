Suscríbete a
Betis

Ángel Ortiz marca su primer gol con la sub 21 de España

El canterano bético jugó como extremo derecho en la victoria sobre Noruega (4-1)

Ángel Ortiz y sus inicios en el Betis: «Yo subía las escaleras llorando»

Ortiz celebra su gol ante Noruega sub 21
F. M.

La selección española sub 21 goleó a placer a Noruega (4-1) en el amistoso disputado este viernes en el Pedro Escartín de Guadalajara. Los de David Gordo no dieron opción a su adversario. Al descanso el marcador ya reflejaba un 3-0 contundente que ... hacía justicia a lo visto sobre el césped. Uno de esos goles llevó la firma del lateral bético Ángel Ortiz, que fue titular y lo hizo jugando como extremo derecho en el combinado español.

