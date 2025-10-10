Ángel Ortiz y sus inicios en el Betis: «Yo subía las escaleras llorando»

El Real Betis encara la mitad del parón de octubre con una situación deportiva soñada, cuartos en Liga y sin perder desde la jornada 3 ante el Athletic Club. En estas, varios jugadores béticos están cumpliendo sus compromisos internacionales, y algunos de ellos están ... atendiendo a distintos medios de comunicación.

Es el caso de Ángel Ortiz. El canterano, titular este viernes en el amistoso entre la selección española sub 21 y Noruega, ha hablado con los compañeros de Zona Mixta para repasar su carrera deportiva, a la vez que ha dejado algunas claves sobre la relación que tiene con varios pesos pesados del vestuario.

Preguntado por sus inicios, el jugador extremeño mencionó todos los pasos que dio en Almendralejo antes de hacer las maletas rumbo a la capital andaluza: «Empecé a jugar con el equipo de mi pueblo. Salté de fútbol sala a fútbol 7. En el primer año de infantil, en fútbol 11, el Betis me llamó para hacer una captación y el siguiente año me fui para Sevilla» relató Ortiz.

Tras ello, el lateral verdiblanco contó lo duro que fue separarse de sus padres a los trece años para cumplir su sueño de ser futbolista profesional: «Para mi, el primer año fue muy duro. Tengo la suerte de que mi familia esta a hora y media y, relativamente, venían prácticamente casi todos los fines de semana. Cuando terminaba ese domingo, que mis padres me dejaban en la residencia, yo subía las escaleras llorando. Todo es un proceso y es algo que hay que pasar por eso para luego darte cuenta, cuando llegas a la élite, lo difícil que ha sido y no desaprovechar las oportunidades que te llegan», subrayó el jugador heliopolitano.

Un punto troncal de la entrevista fue el de su debut en Primera División y cómo vivió las horas previas a ese partido contra el Mallorca de la temporada pasada: «En el hotel ya me dicen la posibilidad de que puedo entrar de titular. Tal y como me monté en el autobús, ya le dije a mi hermano que podía debutar. Por otro lado estaba tranquilo porque sabía que si me llegaba la oportunidad, lo iba a hacer bien por todo el trabajo que estaba haciendo», manifestó el futbolista pacense.

Respecto a sus compañeros de equipo, Ángel Ortiz dejó claro con quién se lleva mejor dentro del vestuario: «En el avión, me suelo sentar con Valentín Gómez, que es con el que tengo más relación en el equipo». De Isco destacó la voluntad y el compromiso que tiene con el club verdiblanco «No es normal lo comprometido que está. Parece que le va la vida en ello. Cuando juega, es el que más corre, el que más pelea. Que Isco, alguien que lo ha ganado prácticamente todo, sea el primero en correr, es de admirar».

Por último, cuestionado acerca de sus referentes en la posición de lateral derecho, Ortiz quiso destacar a dos por encima del resto: «Siempre me he fijado mucho en Carvajal. Creo que es uno de los mejores laterales que hay en el mundo. A nivel mental, me gusta mucho la actitud que tiene Lucas Vázquez. Creo que es alguien que trabaja mucho y, a pesar de que juegue o no juegue, siempre está al pie del cañón», sentenció.