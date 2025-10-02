El análisis de Ángel Cuéllar del Ludogorets - Betis: «Solvencia defensiva y eficacia arriba. El punto del Nottingham se hace bueno»

El exjugador del Real Betis, Ángel Cuéllar, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el encuentro de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League 25-26 que el conjunto heliopolitano ha disputado en Razgrad ante el Ludogorets. Pese a las rotaciones masivas de Pellegrini (hasta ocho cambios en el once inicial), el Betis logró imponerse con solvencia gracias a los goles de Lo Celso, líder indiscutible, y de Son en propia puerta (0-2). Los verdiblancos caminan con paso firme en la Europa League.

