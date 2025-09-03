Confianza en Altimira, pese a un último intento del Eintracht

Las últimas horas del mercado fueron movidas en torno a Sergi Altimira. El centrocampista, titular en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento, había despertado el interés de clubes de la Bundesliga y de la Premier, pero su futuro finalmente seguirá ligado al Betis. Desde el club verdiblanco se bloqueó cualquier movimiento de salida del centrocampista, quien tampoco presionó para cambiar de rumbo.

Mientras los dirigentes trabajaban en los casos de Chimy Ávila y Cedric Bakambu, quienes finalmente tampoco acabaron saliendo, en las oficinas se recibieron varias propuestas por Altimira, un centrocampista que siempre ha contado con buen cartel entre los equipos ingleses -el City lo tuvo en su agenda en el pasado mercado invernal- y alemanes, pero se consideraron insuficientes por las partes, teniendo en cuenta de que se trataba del último día de mercado.

El club que más fuerte pujó en esas últimas horas del mercado fue el Eintracht, que llegó a plantear una cesión con una obligación de compra superior a los 20 millones de euros siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos, entre números de partidos disputados por el futbolista y objetivos colectivos. La respuesta verdiblanca fue negativa, ya que esas condiciones no eran atractivas por un futbolista que es pieza importante del engranaje del equipo.

Ya en semanas anteriores, en Heliópolis también se manejaron otras propuestas por el centrocampista catalán, del Stuttgart y el Everton, pero también fueron rechazadas, al encontrarse el equipo bético en plena competición y con pocos efectivos en la medular, ya que Marc Roca y Deossa estaban convalecientes en aquel momento. Con la recuperación de ambos y la llegada de Sofyan Amrabat, la competencia en el centro del campo del Betis vuelve a ser grande, aunque Altimira ya superó ese obstáculo el pasado año.

Pese a que en la anterior campaña no contó con el cartel de titular indiscutible, el de Cardedeu participó en 51 partidos entre todas las competiciones. Las lesiones de jugadores como William Carvalho, Marc Roca e incluso Johnny Cardoso hicieron que Altimira ganase más presencia en su segunda temporada como jugador del Betis. Esto también ayudó a elevar su cotización, que pasó de los dos millones que pagó el club verdiblanco en el verano de 2023 a los 15 en los que se cifra actualmente.

Precisamente, ese mayor valor de Altimira año a año fue otro de los motivos para que los dirigentes béticos rechazasen esas últimas propuestas. Tras su buen inicio de campaña, en el Betis se confía en que este año sea el de su confirmación en la élite, lo que ayudaría a que aumente su cotización de cara a un futuro traspaso.

