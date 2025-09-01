Tras Antony, el Betis apura el mercado: Guido y un delantero si se producen salidas

El Betis sigue metido de lleno en el mercado, a falta de 13 horas para el cierre. Al remate de la operación de Antony, con quien ya se perfilan los documentos, se suma la búsqueda de una salida que permita sumar alguna incorporación más al equipo. El nombre de Guido Rodríguez como alternativa para el pivote está sobre la mesa de la dirección deportiva, pero también el deseo de contar con un nuevo delantero. Operaciones que estarían pendientes de esa disponibilidad económica final, que ha quedado muy limitada tras el esfuerzo realizado para el regreso de Antony, y para lo que se hace necesario hacer hueco en el plantel.

Los nombres de Chimy Ávila y Cedric Bakambu aparecen en esas quinielas para abrir espacio salarial, aunque ambas operaciones se han encontrado con dificultades durante todo el verano. También en las últimas horas se han manejado en Heliópolis propuestas por Sergi Altimira, tanto de la Bundesliga como de la Premier, pero hasta el momento sin satisfacer a todas las partes, lo que hace complicado ese movimiento en forma de traspaso cuando faltan sólo horas para finalizar el mercado.

La actividad ha sido intensa durante el fin de semana en el Betis. A la dura negociación por Antony, con ese último fleco que puso en peligro la operación, se ha unido esa búsqueda de salidas para intentar realizar alguna incorporación más de última hora, después de que el mercado se haya activado sobremanera en todos los clubes. La opción de Guido está presente para reforzar el pivote, ante el deseo del argentino de regresar y la posibilidad de que el West Ham facilitase su salida, aunque la alta ficha del futbolista hace difícil su encaje en el Betis mientras no se produzca una vacante.

También se manejan alternativas para la delantera, a la espera de lo que suceda con Chimy Ávila y Bakambu. El club bético querría dar salida al argentino, pero hasta ahora ninguna de las ofertas han convencido a las partes ni tampoco generaban ese espacio salarial necesario para afrontar una incorporación. Con el congoleño sí ha habido más opciones e incluso la voluntad del futbolista ha sido siempre la de ayudar al club.