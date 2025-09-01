Umar Sadiq, uno de los delanteros que maneja el Betis si hay alguna salida

Tras confirmar el fichaje de Antony, la actividad continúa en las oficinas del Betis. Pese a que se trabaja a contrarreloj, el club verdiblanco continúa trabajando en la llegada de un delantero o, en su defecto, un pivote. Uno de los nombres que se maneja para el ataque, según ha podido conocer Alfinaldelapalmera, es el de Umar Sadiq, el delantero nigeriano a quien la Real Sociedad le busca destino en estas últimas horas de mercado, aunque el Betis tendría primero que abrir hueco con una salida, con los nombres de Chimy Ávila y Cedric Bakambu sobre la mesa.

El nigeriano parecía que tenía como destino el Girona, dentro de la operación que ha llevado a Yangel Herrera a la Real, o el Valencia, el club que más ha peleado su incorporación este verano, tras tenerlo como cedido el pasado año, pero que en las últimas horas ha avanzado en la incorporación del argentino Lucas Beltrán procedente de la Fiorentina. Con estos dos destinos cada vez más complicados, en el Betis se lo tiene en cuenta como una opción para reforzar el ataque, aunque no es la única que manejan los técnicos.

Tras fichar por la Real Sociedad en 2022, cuando pagó más de 20 millones de euros al Almería, Sadiq no ha tenido continuidad en el equipo donostiarra, donde una grave lesión lo frenó a los pocos días de su llegada. La positiva cesión del pasado año en Valencia, donde anotó cinco dianas en 16 partidos, volvió a revalorizarlo, de ahí que ahora el Betis lo tenga como una alternativa para competir con el Cucho si se dieran las circunstancias adecuadas.

Eso sí, la condición indispensable es que se produzca una salida, una cuestión que está siendo complicada, ya que las ofertas por el Chimy Ávila no cubren hasta el momento lo necesario para acometer un fichaje, mientras que por Bakambu han llegado sondeos hasta el momento pero nada concreto en estas últimas horas, aunque el mercado de delanteros está teniendo muchos movimientos en Europa.