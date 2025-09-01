Oficial: Antony ya es jugador del Betis hasta el 2030

El culebrón del verano en el Betis ya tiene final feliz: Antony dos Santos volverá a vestir de verdiblanco. El club bético ya ha hecho oficial la contratación del brasileño, que firmará un contrato de cinco temporadas hasta 2030, tras el acuerdo alcanzado con el Manchester United, que recibirá 22 millones de euros más cuatro en variables, a la vez que recibiría el 50% de la plusvalía de una futura venta, aunque desde Inglaterra existían otras versiones sobre este asunto.

La operación se aceleró en la noche de ayer y quedó cerrada durante la jornada de este lunes, después de que las tres partes desbloqueasen ese fleco que supuso el frenazo del viernes. Los dirigentes béticos decidieron apostar muy fuerte por el regreso de Antony, después de que el United se negara a una nueva cesión, la fórmula que planteó el Betis en un principio.

Con el fichaje de Antony, la afición bética ya tiene la vuelta de su ídolo, el jugador que en cuatro meses se ganó el cariño de la hinchada y que se ha pasado el verano haciendo guiños hasta confirmar su vuelta. El extremo, que tiene el Mundial entre ceja y ceja, vuelve al Betis para continuar con esa historia que comenzó en enero y que ahora lo vinculará por cinco temporadas.