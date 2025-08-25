El último guiño de Dani Ceballos al Betis, con el Marsella y el Madrid negociando

Dani Ceballos, cabizbajo y serio antes de sentarse en el banquillo del Madrid en el duelo frente al Oviedo

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid, dice por activa y por pasiva que cuenta con Dani Ceballos. Pero luego, no lo demuestra. El centrocampista utrerano ya fue un elemento residual durante el Mundial de Clubes (lo máximo que jugó en un partido fue la media hora final del primer partido contra el Pachuca) en la primera experiencia del tolosarra al frente del conjunto blanco, dinámica que ha continuado en los dos primeros partidos de LaLiga 25-26.

En el debut ante el Osasuna, Dani Ceballos sólo jugó el descuento tras sustituir al turco Arda Guler, mientras que en el segundo encuentro, contra el Real Oviedo, el centrocampista canterano del Betis entró al partido en el minuto 87 para darle el relevo al bigoleador del duelo, Mbappé.

Así las cosas, todo apunta a que Ceballos tiene muchas posibilidades de abandonar el Real Madrid en esta última semana del mercado de fichajes de verano del curso 25-26. Su nombre, como en los últimos mercados, ha vuelto a ser relacionado con el Betis en este zoco estival, quizás en el que más opciones ha tenido para volver, aunque en el momento en el que el Madrid solicitó cantidades que rondasen entre 15 y 20 millones de euros por un traspaso, fue una opción aparcada hace semanas en la planta noble del Benito Villamarín.

En las últimas horas, Ceballos ha vuelto a ser noticia por una publicación en sus redes sociales que ha llamado bastante la atención. Tras el choque en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, el utrerano publicó una historia en su cuenta de Instagram con una foto suya conduciendo el balón y un comentario propio que rezaba «last dance» (último baile en castellano) y el icono de las manos abiertas y juntas.

Dado que no está contando para Xabi Alonso y que el futbolista necesita salir porque, además, piensa que el próximo Mundial de 2026 puede ser su último campeonato del mundo y que con minutos y buenas participaciones puede tener un hueco en la lista de Luis de la Fuente. En las últimas horas, Fabrizio Romano y Matteo Moretto, periodistas especializado en fichajes, han indicado este lunes que el Olympique de Marsella se ha interesado en Dani Ceballos para su centro del campo, con unas negociaciones iniciadas entre clubes pero siendo un trato complicado por un préstamo con opción de compra.