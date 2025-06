Marián Mouriño, presidenta del Celta: «Con Borja Iglesias hay que ver qué quiere el Betis»

Borja Iglesias deberá sumarse a los entrenamientos del Betis cuando arranque la pretemporada. El delantero ha acabado su cesión en el Celta y por ello tendrá que volver a ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini. No obstante, cabe la posibilidad de que finalmente no vuelva a entrenar con el Betis si el Celta consigue ficharlo antes de que arranque la pretemporada. Y es que tanto el equipo vigués como el propio Borja Iglesias han mostrado su interés en continuar juntos la próxima temporada. Marián Mouriño, presidenta del cuadro gallego, ha sido preguntada por la situación en el mercado del delantero.

«Borja Iglesias pertenece a otro equipo, hay que negociar, porque hay que ver qué quiere el Betis. Va a ser un mercado lento de mucha negociación, de tener paciencia y esperar a tener el equipo que Claudio quiere y con el que esté cómodo para disputar tres competiciones», ha comentado en una entrevista concedida a ElDesmarque.

El Celta ha conseguido clasificarse para la próxima Europa League, competición en la que también participará el Betis. El equipo celeste, en palabras de su presidenta, no alterará demasiado su plantilla: «Creemos que va a haber pocas incorporaciones porque creemos que va a haber pocas salidas, pero no lo sabemos porque el mercado está empezando y se mueve. De repente pues a lo mejor se va alguno que tú no creías que se fuera a ir y tienes que reemplazarlo. Entonces esto está muy vivo, por eso hemos dicho que va a ser un mercado lento».

