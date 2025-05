Claudio Giráldez quiere a Borja Iglesias trabajando con el Celta desde el 1 de julio

Borja Iglesias se quiere quedar en el Celta. No es ninguna sorpresa. El futbolista no ha escondido su deseo y Claudio Giráldez, el entrenador del cuadro vigués, también ha aclarado que le gustaría que el delantero continuase en su equipo. Su cesión acaba y tendrá que regresar al Betis, aunque, por lo anteriormente comentado, todo hace indicar que más pronto que tarde se confirmará su presencia en la plantilla del Celta para la próxima temporada. Como suele ser habitual, los entrenadores quieren que sus plantillas queden definidas lo antes posible y Giráldez ha admitido en una reciente entrevista que espera a Borja Iglesias «el 1 de julio».

Durante el programa Land Rober de la televisión gallega, Borja Iglesias fue preguntado por su vuelta al trabajo tras la temporada. El delantero, con una sonrisa, admitió que no sabía cuándo tendrá que empezar la pretemporada (el Betis arrancará el 9 de julio) y Claudio Giráldez, también presente en el programa, aseguró que Borja Iglesias acabará sus vacaciones el 1 de julio, fecha en la que el Celta comenzará su pretemporada.

Poco después, Borja Iglesias reiteró que desea continuar en el Celta y Claudio Giráldez igualmente matizó que no sabe si Borja Iglesias seguirá en el club, pero que espera que así sea. «Estoy muy agradecido con Claudio porque me hace sentir muy bien juegue o no, lo que a veces no es fácil», comentó el futbolista de 32 años que tiene contrato con el Betis hasta junio de 2026. «Tenemos una conexión emocional muy bonita. Es de esas personas que dignifica la profesión de futbolista y que hace mucho porque se respeta y se quiera al futbolista», replicó Giráldez.

Entrenador y futbolista quieren que cuanto antes se asegure la continuidad de Borja Iglesias en el equipo para poder preparar la vuelta del Celta a competición europea. El cuadro vigués se ha clasificado para la próxima fase de liga de la Europa League.

