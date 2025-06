Chimy Ávila y William Carvalho, otras aristas en la operación salida del Betis

Andan sorprendidos en el Betis por el alto ritmo de movimientos, contactos e incluso negociaciones que a estas alturas, 19 de junio, sin estar abierto aún el periodo oficial de inscripciones y bajas de futbolistas en el mercado de verano de la temporada 2025-26, ... se están produciendo desde que terminó la última campaña 24-25. Es verdad que en club verdibalnco las gestiones u operaciones de un gran calado económico aún no se han llevado a cabo —sí se confirmó la ejecución de la opción de compra de Natan, tras llegar a un acuerdo con el Nápoles en las formas de pago de los 9 millones de euros estipulados—, pero sí se espera, aún sin la necesidad de vender para cuadrar los números del curso ya finalizado a fecha de 30 de junio, que alguna pueda cristalizar de aquí hasta que el zoco veraniego eche el cierre.

Hasta ahora, en el conjunto heliopolitano, además de hacerse con la propiedad del central brasileño, también se ha anunciado el fichaje como agente libre de Álvaro Valles para la portería. Ambos futbolistas han firmado hasta 2030. Además, en estos días también debe darse carta de oficialidad al regreso de Júnior Firpo, que también llegará libre, en su caso tras cumplir contrato con el Leeds. En el apartado de salidas, las cuentas por los traspasos de jugadores que han participado poco o nada, o que se marcharon en el mercado de invierno de la pasada temporada, ya alcanzan los diez millones de euros. Sabaly, por unos dos millones al Al-Duhail; Juanmi se queda en el Getafe tras hacer efectiva el cuadro madrileño la opción de compra de 1,5 millones tras la permanencia en Primera; Collado, que no se ha puesto la camiseta y ni siquiera fue presentado oficialmente, ha sido traspasado al Al-Shamal de Catar también por unos dos millones de euros; y se está pendiente de que se pueda hacer oficial el traspaso de Nobel Mendy al PSV por prácticamente 4,5 millones de euros. Además, en el cuadro bético se deben recibir los 4,7 millones del Sporting de Lisboa por la compra definitiva de Rui Silva.

También andan pendientes en Heliópolis de otros movimientos de salida en la primera plantilla de jugadores con diferentes condicionantes. Son los casos de William Carvalho o el Chimy Ávila. El portugués entrará en su último año de contrato en el Betis y, pese a que a Pellegrini le gustaría seguir contando con él, el deseo del club es, otro verano más, intentar conseguir, junto con sus agentes, un buen destino que le asegure el salario que cobra en el Villamarín, lo que liberaría a la entidad de una de las fichas más altas del plantel. Sin ofertas formales, llegan intereses por el centrocampista campeón de Europa y de la Nations League con su selección procedentes del fútbol árabe y también del catarí, así que la decisión de marcharse allí la tiene el propio jugador. En el Betis se da al jugador como amortizado y, aparte de lo que pueda ocurrir con Johnny Cardoso o Altimira, se prioriza su salida de cara a tener un espacio salarial suficiente para operaciones venideras más costosas, como puede ser la de Antony.

Distinta es la situación del Chimy Ávila. El argentino aún tendría una temporada más de contrato, es decir, hasta el 30 de junio de 2027, y no cuenta con un salario tan alto como el de Carvalho, con lo que ese aspecto, en principio, no sería un problema. Pero no es menos cierto que en el año y medio que lleva en la disciplina heliopolitana no ha cumplido con las expectativas puestas en su incorporación y la intención del club es darle salida, pero no a cualquier precio. Con 31 años cumplidos en febrero, su participación fue de más a menos durante la campaña 24-25, ya que en la segunda vuelta se perdió muchos partidos por una lesión de rodilla. Sólo marcó cuatro goles, dos de ellos en LaLiga. Al de Rosario lo están moviendo por mercados de fuera de España, como por ejemplo, Argentina, México o Estados Unidos, pero de momento al Betis no ha llegado ninguna propuesta formal.

Iker Losada, traspaso o cesión

Otros nombres propios en el apartado de salidas del Betis son Iker Losada y Borja Iglesias. Ambos atacantes han compartido vestuario en el Celta en la campaña 24-25 en calidad de cedidos, desde enero cuando el extremo y mediapunta se marchó a préstamo al equipo donde debutó en Primera. En cuanto al delantero de Santiago de Compostela, el equipo bético y el conjunto vigués están condenados a entenderse, como venimos publicando. El jugador desea continuar en el cuadro celeste y en la entidad que preside Marián Mouriño también quieren que el 'Panda' siga de cara a la temporada en la que volverán a Europa. No cuenta para Pellegrini, así que, sin pretender recuperar lo invertido, entre 3 y 5 millones de euros puede cerrarse el acuerdo, lo correspondiente al año de salario que le queda en el Betis más la amortización.

En relación a Iker Losada, este periódico ha podido saber que el plan inicial de salida del conjunto heliopolitano pasa por un traspaso que recupere lo invertido por él (1,8 millones de euros) el pasado verano o bien una cesión desde el principio de la temporada. Si no se produjera la venta y sí el préstamo, ya se trataría en las negociaciones la opción de compra o si se incluiría la obligación. Es un futbolista con bastante mercado y aunque a él no le disgustaría seguir en el Celta en el Betis no tienen noticias de que el cuadro vigués quiera hacerse con sus servicios en propiedad. No están muy satisfechos en el conjunto bético con el rendimiento del de Catoira ni en sus primeros meses en Heliópolis —no fue inscrito para la fase de liga de la Conference— ni en la segunda vuelta en Vigo, donde no logró hacerse con un puesto. Todos estos nombres forman parte de esa 'lluvia' fina de ingresos que seguirá teniendo el Betis en estas próximas semanas, a expensas de que se pueda concretar alguna salida de más enjundia económica, como la de Cardoso, Jesús o incluso Abde.