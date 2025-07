El Betis resetea la búsqueda de mediocentros

El Betis lleva semanas negociando en varios frentes para reforzar la posición de mediocentro, en la que busca dos futbolistas que suplan la aportación de Johnny Cardoso y William Carvalho, cuyas salidas serán anunciadas de forma inminente. Se ha movido el club verdiblanco ... con diferentes perfiles priorizando que uno de los dos fuera joven y de relativo bajo coste pensando en su revalorización y futura plusvalía y otro más maduro que garantice rendimiento inmediato. En ese sentido la lista corta de posibles fichajes se fue reduciendo y casi todos los candidatos aparecieron públicamente pero las operaciones no han ido avanzando como se esperaba.Jugadores como Mandragora, Moscardó, Barrenechea o Asllani están entre los que el club ha movido en sus contactos más recientes de forma directa para negociar o tantear su incorporación pero con ninguno se ha llegado a un acuerdo que esté en visos de ser resuelto positivamente. Todo lo contrario. Mandragora parece más cerca de renovar con la Fiorentina, Moscardó apunta al Sporting de Braga, Barrenechea tiene grandes opciones de ir al Benfica y Asllani permanece en el Inter rechazando ofertas de otros clubes y bien mirado ahora por la Fiorentina, precisamente.

Y es que con Mandragora el Betis ofreció cuatro millones pero la Fiorentina lo vio insuficiente y activó la negociación para renovar al jugador hasta 2028, algo que puede culminarse esta semana. Si no fuese así, el Betis mantiene su mano tendida al futbolista para presionar y conseguir su salida. Con Moscardó hubo diálogo con el PSG y con el futbolista pero la decisión parece tomada para su marcha al Sporting de Braga, que tiene un acuerdo de colaboración con el club francés basado en su propiedad compartida. En la cuestión Barrenechea, uno de los que más gustaban, las posiciones quedaron claras pronto cuando el futbolista solicitó un salario altísimo y el Aston Villa un precio de traspaso superior al que el Betis presupuestaba. Se informa de que va camino del Benfica. Y con Asllani el Betis conoció de primera mano con el Inter en el viaje a Milán las condiciones para su posible llegada pero no hubo acuerdo en la estructura dado que los verdiblancos quieren una cesión y la situación se ha enfriado aunque no está descartada al cien por cien.

Dado este panorama, Fajardo y Alarcón se han reunido en estas horas con Pellegrini para plantearle todo esto y buscar qué alternativas son las que tienen consenso para apretar por ellas. Reconocen en el club que una de ellas es el colombiano Nelson Deossa, del Rayados de Monterrey, tal y como informaba Matteo Moretto. Con 25 años ha destacado en el Mundial de Clubes y su precio ha subido. Su condición de extracomunitario también pesa. En todo caso es una posibilidad estudiada desde hace meses por la dirección deportiva, que tiene a otros candidatos monitorizados desde hace tiempo para encontrar a sustitutos de garantías de Johnny Cardoso y William Carvalho. De hecho, en Heliópolis se han puesto en contacto con diferentes secretarías técnicas de conjuntos importantes para preguntar por futbolistas de esa posición que estén disponibles para llegar en buenas condiciones.

Mientras, otra de las posibilidades que siempre aparece es la de Dani Ceballos. Como ya se ha explicado en estas líneas, el utrerano ha vuelto a ofrecerse ahora que está en dificultades en el Madrid. Fajardo y Joaquín tienen contacto directo con él de forma constante y aprietan para que la operación pueda darse pero económicamente es muy compleja y en el Betis tienen claro que no esperarán por él, sino que sólo llegaría como guinda al pastel de la planificación en los últimos días si el Madrid lo deja prácticamente a coste cero y el futbolista se rebaja la ficha a la mitad. Antes, el club quiere tener atados a los mediocentros que considera prioritarios dado que Ceballos, hoy por hoy, no está en la lista corta de preferencias.

Cabe recordar que hoy en día en el Betis la nómina de mediocentros está compuesta por Altimira, Marc Roca y Fornals, además de la posibilidad de ubicar en esa zona a Lo Celso y a Isco, sobre todo el argentino. Altimira dio un importante paso adelante la pasada temporada. Marc Roca está ahora lesionado y no regresará hasta que esté la temporada iniciada. Fornals es indispensable en este equipo, que mejoró mucho con su aportación por el centro en el tramo final de la campaña.