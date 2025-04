¿Sabes encontrar en la etiqueta el origen de los alimentos que compras?

Cada vez estamos más concienciados con criterios como la sostenibilidad, la procedencia o la huella ecológica de los productos que consumen. Pero, para poder tomar decisiones de compra de manera adecuada , necesitamos información clara, trasparente y de calidad. Los últimos estudios realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reflejan la voluntad general por saber de dónde vienen los alimentos que compramos, así como de donde viene el ingrediente principal de los mismos.

La OCU considera insuficiente la normativa existente relacionada con el origen de los alimentos ya que carece de detalles sobre la procedencia de gran parte de los alimentos . La indicación del origen es obligatoria en todos tipo de alimentos frescos, frutas verduras, huevos, carnes y pescados, y también en algunos otros alimentos como aceite o la miel, sin embargo, para otros alimentos la indicación del lugar de origen solo es obligatoria cuando al omitirla puede llevar a confusión al consumidor , cuando la procedencia del ingrediente primario difiere del lugar de fabricación del producto o cuando exista alguna seña que pueda insinuar que su origen difiere del real.

La norma indica cómo debe señalarse esta información, el tamaño de letra, el origen ya sea «UE», «fuera UE» o «UE y fuera de UE», país de origen, región y zona geográfica, pero estas indicaciones pueden ser muy vagas. Esto sitúa a las personas en una posición de vulnerabilidad ante la falta de información o información poco clara . OCU considera que el objetivo último de la ley debería ser que el consumidor tenga la información necesaria para realizar una compra responsable con información exacta, accesible y en la que las diferencias entre el origen de la materia prima, el envasado y procesado estén claros.

Recomendaciones para mejorar la información

Desde la Organización, hacen tres recomendaciones para poder mejorar de manera eficiente las confusiones que puede generar el mal etiquetado:

- Que se evite el uso de indicaciones tan vagas como «UE y fuera UE» o la zona FAO, que con un dígito se indica el mar o el océano de procedencia del producto.

- Si el producto tiene más de un origen, que se indique el porcentaje que corresponda a cada país o región.

- Que se eliminen ambigüedades como «El ingrediente primario no es originario del lugar de procedencia del alimento».

Otro polémico etiquetado

Esta no es la única manera de etiquetado de genera controversia. La manera en la que se presenta la información nutricional de un alimento puede resultar compleja para el consumidor. Por ello, se buscan sistemas para simplificar esta información, derivando en una gran diversidad de opiniones. Uno de los ejemplos más famosos es el llamado «NutriScore», un sistema que reduce la calidad nutricional de un alimento a un «semáforo de colores», que se situa de manera muy visual en la parte frontal de los paquetes. Este sistema, como puede ocurrir con la ambiguedad de información en el origen de un alimento, reduce muchas variables a una sola idea, en este caso un solo color, por lo que son muchos los profesionales opinan que tiene fallos y no es del todo correcto para poder clasificar los alimentos, pues lo simplifica tanto que termina por no dar información correcta.

