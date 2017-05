CÃ³mo puede afectar a un particular el Ãºltimo ciberataque

Este viernes varias empresas españolas como Telefónica han sido víctimas de un ciberataque de tipo «ransomware», que se caracteriza por secuestrar los equipos y la información incluida en ellos, para posteriormente solicitar un rescate a cambio de su liberación en bitcoins, ya que al ser una moneda virtual no se puede hacer un seguimiento de los pagos. Para José Rosell, de Sophos Ibérica, «está campaña de ransomware puede afectar a un particular igual que a una empresa». Para este experto en ciberseguridad la motivación económica podría ser la más probable, aunque no descarta del todo otras posibles finalidades.

«La diferencia de este nuevo ransomware es que es más virulento, porque además de afectarte a ti, el gusano por estar en la misma red se reproduce en otras máquinas que no estén a la última», apunta Rosell quien añade que tradicionalmente el modo de contagio era a través de un correo con archivo adjunto que instalaba un troyano en el equipo del receptor. «Se propaga sin que el usuario haga nada por cualquier red que no tenga el nivel adecuado de actualización», avisa Rosell quien explica que en este caso se han aprovechado de una vulnerabilidad de Windows para infectar a equipos de mesa y portátiles. No así a móviles o tablets, que según este especialista estarían a salvo.

Pero, ¿cómo podemos estar a salvo? «El consejo fundamental que siempre doy es tener una copia de seguridad desconectada de la red y a buen recaudo», afirma Rosell quien también recomienda tener actualizado nuestro antivirus así como «un nivel adecuado de parcheo en nuestro sistema operativo». Es decir, tenerlo al día para ser menos vulnerables.

En el caso de las empresas, continúa este especialista en ciberseguridad, todo es «más complicado» ya que se requerirían medidas más específicas, «no se estaban haciendo hasta ahora»

Pagar, la última opción

¿Cuánto pagaría por recuperar las fotos de toda una vida? ¿Es aconsejable abonar lo que nos pida el ciberdelincuente, por recuperar nuestros datos? Para José Rosell la respuesta es un «no» rotundo. «Es una medida malísima para sociedad, porque se está haciendo crecer la ciberdelincuencia», explica este especialista vinculado a Sophos Ibérica quien teme que con esta conducta se haga crecer el negocio del «ransomware».

«Cuando han entrado y tomado tu ordenador una vez, nunca vas a saber si están dentro no, nunca estarás seguro», advierte mientras señala que la preferencia por los bitcoins se debe a su difícil rastreo y a que en internet existen formas de cambiarlos por otras monedas como el dólar o comprar con esta moneda virtual muchos productos: «Habrá que ver qué pasa en los próximos días, que van a ser muy interesantes para la investigación», concluye este experto.