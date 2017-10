La lucha a muerte entre un alce y un lobo captada por un dron Consiguen grabar por casualidad la batalla entre los dos animales salvajes

BITÁCORAS

19/10/2017 09:46h Actualizado: 19/10/2017 09:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿A quién no le impresionan unas buenas imágenes de la naturaleza y la vida salvaje en estado puro? Antiguamente era más complicado filmar a los animales sin espantarlos. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas actuales nos dan acceso a estampas que antes sólo podíamos imaginar. Un dron es una excelente herramienta para grabar desde el aire sin que ninguna criatura advierta una presencia extraña, tal como demuestra el vídeo compartido en YouTube por Dan Nystedt.

Este usuario estaba disfrutando del manejo de su dron en un bosque al norte de Ontario, en Canadá; y en cierto instante quedó maravillado al ver un alce en un río. "Estaba impresionado por este avistamiento y me disponía ya a marcharme cuando sucedió algo inesperado", explica Nystedt. Un lobo apareció en escena. Hambriento y decidido, el depredador tenía la intención de acabar con el cérvido para convertirlo en comida. La lucha por la supervivencia daba comienzo con la cámara del dron como testigo.

El aparato sigue desde el aire la pelea entre alce y lobo durante varios minutos. Se revuelven en el agua, uno trata desesperadamente de huir y otro aprieta los dientes con fuerza. En determinado momento, el alce logra desprenderse de las mandíbulas de su acosador y se adentra en el río con la esperanza de encontrar una escapatoria. El lobo le persigue a nado por unos segundos, pero finalmente decide detenerse. Por esta vez, la víctima parece haberse librado.

Lo que no podemos dar por hecho es que el famélico lobo dijese su última palabra. Como colofón al extraordinario vídeo podemos ver cómo se reúne con su manada en los alrededores de una vía de tren. Estas maravillosas imágenes nos recuerdan a otras que ya vimos en esta sección y que mostraban cómo un grupo de orcas daba caza a un tiburón. Claro que para filmar desde el aire no siempre es imprescindible un dron: no olvides el espectacular vídeo grabado por una gaviota en las islas Cíes.