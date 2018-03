FUNDACIÓN WE ARE WATER

DÍA MUNDIAL DEL AGUA Un desafío medioambiental mundial: el acceso universal y equitativo al agua «Es responsabilidad de todos dar voz al agua como fuente de vida y de futuro», subrayan desde la Fundación We Are Water

Con motivo del Día Mundial del Agua que hoy celebramos, y reforzando la idea del lema elegido por las Naciones Unidas para 2018, «La respuesta está en el agua», la Fundación We Are Water ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de gestionar de forma sostenible y eficiente el recurso. Con la etiqueta que han elegido sus impulsores, #thehiddenlifeofwater, tratarán de llamar la atención a través de las redes sociales del mayor número de personas; para que participen de forma activa en este gran y global reto medioambiental que supone promover el acceso universal y equitativo al agua: un preciado, finito e insustituible recurso.

La iniciativa «The Hidden Life of Water» de la Fundación We Are Water abunda en el papel clave del agua para disfrutar de una vida saludable y, al mismo tiempo, crear riqueza y desarrollo. «El agua es vida y da vida; el agua es futuro», insisten los responsables de la campaña de sensibilización. En los países en vías de desarrollo los niños suelen ocuparse de proveer a sus familias del agua que necesitan para su higiene, hidratación y alimentación. Los pequeños invierten un buen número de horas en desplazarse desde sus hogares hasta el punto más próximo donde pueden llenar sus bidones. Si dispusieran de sistemas de abastecimiento y saneamiento adecuados podrían destinar ese tiempo, por ejemplo, a formarse. Y, con ello, se propiciaría también el progreso económico y social de sus comunidades. «Es responsabilidad de todos dar voz al agua como fuente de vida y de futuro», subrayan desde la Fundación We Are Water. Desde la citada entidad ofrecen, asimismo, una serie de consejos con los que contribuir a revertir la situación de escasez o falta de agua. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolvería el equilibrio al ciclo del agua, «con todos los beneficios que conlleva», opinan. Del igual modo, prosiguen, si se realizara una inversión adecuada en recuperación y reutilización del agua se conseguiría un ahorro de hasta un 90% de energía y un 70% de agua.

Cada europeo consume de media 150 litros al día. «Todos tenemos un compromiso individual para prevenir el desperdicio de agua que pasa por integrar en los hábitos cotidianos pequeñas acciones, como cerrar el grifo y la ducha cuando no la necesitemos», enfatizan desde la Fundación We Are Water.