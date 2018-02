Dimite un ministro británico por llegar dos minutos tarde a una sesión del Parlamento Lord Bates se disculpó por su «descortesía» y aseguró que estaba dispuesto a abandonar su cargo si la primera ministra, Theresa May, lo consideraba oportuno

Lord (Michel) Bates, un miembro de la Cámara de los Lores –cámara Alta del Parlamento británico–, dejó estupefactos a todos sus compañeros cuando anunció su dimisión por haber llegado tarde a su puesto de trabajo.

Nada más tomar la palabra, el secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, del Partido Conservador, explicó que se sentía «avergonzado» por no estar en su puesto de trabajo cuando empezó la sesión para responder a las preguntas de la oposición. La diputada laborista Ruth Lister le había dirigido una cuestión pero él no estaba allí para contestar.

Se disculpó por su «descortesía» y aseguró que estaba dispuesto a abandonar su cargo si la primera ministra, Theresa May, lo consideraba oportuno. La dramática renuncia arrancó un «¡no!» de ambas bancadas y numerosas caras de sorpresa. Acto seguido, abandonó la sala. May ha anunciado que no aceptará su dimisión y Bates parece dispuesto a seguir al frente de su ministerio.

El ministro conservador debía estar en la cámara a las 15.00 horas (GMT) para responder a una pregunta sobre la brecha salarial, pero, sin embargo, llegó casi dos minutos tarde, recoge la BBC. Una falta que no parecía perdonarse.

Bates empezó su carrera política en 1992, cuando se convirtió en diputado por la circunscripción de Langbaurgh. Desde entonces ha ido ocupando diferentes cargos en la vida política de su país hasta ostentar el actual –secretario de Desarrollo Internacional– octubre 2016.