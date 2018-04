Intelectuales y víctimas exigen a ETA esclarecer 358 asesinatos Alertan contra que el intento de blanqueo de los etarras busca un final sin impunidad

L. L. C.

Actualizado: 29/04/2018 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Intelectuales y víctimas del terrorismo han hecho recuento de los crímenes sin resolver de ETA, les ha salido una cifra mínima de 358, y han decidido emitir un manifiesto alertando de que la banda «quiere poner el contador a cero», esto es, acabar sin pagar por sus delitos.

El escrito ha sido difundido a pocos días de que en el sur de Francia se escenifique el «final» de los pistoleros en un acto que, -tal y como avanzó este diario el sábado a partir de fuentes de la lucha antiterrorista-, responderá a lo debatido en las cárceles y plasmado por los etarras en un testamento que no habla de «disolución» ni de «desaparición» de la organización, como tampoco contempla su arrepentimiento o la colaboración con justicia o policía para resolver los asesinatos pendientes.

Fernando Savater, Maite Pagazaurtundua, Joseba Arregi, Consuelo Ordóñez, Teo Uriarte, Martín Alonso y Luis Castells han sido los promotores de este manifiesto, como también lo fueron hace un año del titulado «Por un fin de ETA sin impunidad», que ha recabado el apoyo de 45.000 ciudadanos y que fue difundido con ocasión del falso acto de desarme de ETA en Bayona.

Como aquel, el último comunicado rubricado ya por un centenar de víctimas e intelectuales advierte de que la banda tiene «oportunidad de encarar todo esto» para no generar «una doble victimación en aquellos a los que persiguió, acosó, hirió o asesinó», en referencia al escarnio añadido que suponen los intentos de los terroristas por desfigurar y manipular lo ocurrido. Los firmantes expresan especial rechazo al perdón selectivo que los etarras pidieron solo a algunas víctimas en su escrito publicado el 20 de abril en dos diarios vascos, en el que retrataban sus crímenes como resultado de un inexistente «conflicto» con el Estado.

«Es una nueva humillación. Nadie está bien muerto, ninguno debió ser asesinado», dice el manifiesto, que ve en ese mensaje excusatorio de ETA poco más que una pretensión de los asesinos por cumplir con el «requisito impuesto» por los «autodenominados mediadores internacionales» para «salvar la cara» ante ellos.

Asimismo, se da la voz de alarma sobre el empeño de los etarras por invocar la teoría de que combatieron porque hubo una guerra, contexto en el que intentan «dar a entender que todos hemos sido responsables del terror». «La impunidad moral, social y política intenta abrirse espacio aprovechando las ganas de la sociedad e un final de ETA», avisa el manifiesto.

Las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC han subrayado que, aunque las siglas de ETA desaparezcan «lo que no desaparecerán son los delitos y las responsabilidades criminales», de modo que la persecución de los no más de diez etarras que están en la calle y la aplicación del Estado de Derecho al resto continuará, ponga la banda en escena o no su final. El perdón a medias que han pedido -recalcaron- no alcanza «ni de lejos» a lo que la ley requiere para iniciar un mínimo «recorrido de inserción».

Las mismas fuentes indicaron que el epílogo consensuado por la práctica totalidad de los etarras presos -lo que equivale a hablar de prácticamente toda la organización- no contiene «ni un solo elemento, ni uno solo, de autocrítica moral». Por el contrario, sí dedica «folios y folios» de los 38 que constituyen el documento a autojustificar la sangre que derramaron.