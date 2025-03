Apple Keynote: sigue en directo el evento de presentación

La multinacional estadounidense Apple anunciará este martes ( 19.00 horas ) durante su evento Keynote sus nuevos dispositivos. Se esperaba la llegada del nuevo iPhone 12, pero lo más probable es que los retrasos hayan hecho mella, por lo que se conocerán dos modelos de Apple Watch, la recuperación de la gama iPad Pro, así como un posible altavoz inteligente de reducidas dimensiones.

En el mundillo tecnológico la llegada del otoño siempre se espera con un gran interés. La cita «tech» más esperada del momento . Es el momento escogido por Apple para dar a conocer sus novedades. El que se lleva la palma desde hace años es el iPhone, su producto estrella. Esta temporada, sin embargo, las quinielas no están totalmente a su favor por culpa de los retrasos ocasionados durante la pandemia y se mostrarán los «otros» dispositivos.

Pero como posiblemente la nueva generación de iPhone se presente, por culpa de esos retrasos, el 12 de octubre , este evento va a dedicarse a los Apple Watch Series 6 y no al nuevo iPhone como cabría esperar, pero las circunstancias sanitarias ha venido cambiando los planes de las empresas. También se ha especulado en torno a un reloj de bajo coste, que vendría con el coprocesador M9, y que se llamaría Apple Watch SE, en clara referencia a la línea adoptada por el iPhone.

La pregunta es obvia: ¿Por qué este evento no se dedica al iPhone como de costumbre? Bien, se han producido muchos retrasos en las empresas manufactureras con las que trabaja la empresa y los planes han tenido que cambiarse. Lo decía incluso en julio el director financiero de la firma americana, Luca Maestri durante una conferencia en donde se presentaban los resultados financieros: “Como sabéis, el año pasado empezamos a vender los nuevos iPhone a finales de septiembre. Este año, proyectamos que el suministro estará disponible unas semanas después".

Las tiendas Apple Store ya no dejan adquirir productos. Es una tradición en la compañía que el día en que se presentan nuevos equipos o se renueva el catálogo se pausa la comercialización online. Está todo preparado para comenzar, en las próximas horas, el evento.

A pesar de que, en principio, todo indica que Apple no presentará sus nuevos terminales esta tarde, todo apunta a que la compañía desarrollará un nuevo evento en las próximas semanas. Este sería el escogido por Cupertino para mostrar al mundo sus nuevos iPhone 12 . Según los analistas, la familia estará conformada por cuatro móviles y, por primera vez en la historia de la marca de la manzana, contarían con tecnología 5G .

A pesar de que, según las filtraciones, se espera que las grandes presentaciones de la tarde tengan como protagonistas al iPad Air 4 y a la familia Watch Series 6, no se descartan otras novedades. Ese es el caso, por ejemplo, de una nueva versión del altavoz de la firma, el Home Pod, pero con unas dimensiones más reducidas. Asimismo, se ha especulado con la posibilidad de que Tim Cook muestre los primeros auriculares tipo diadema de Apple al margen de su submarca Beats

A pesar de las filtraciones, hasta el comienzo del evento no sabremos a ciencia cierta qué es lo que tiene Apple preparado. Ya queda menos de media hora para que Tim Cook suba al escenario del Steve Jobs Theatre (19.00 horas en España peninsular y 18.00 horas en Canarias) y terminen las dudas

Y aparece Tim Cook, director general de Apple. En esta ocasión no se trata de un directo, sino de un vídeo previamente grabado por la compañía. Explica que se van a centrar durante el evento en el reloj inteligente y la tableta: el Watch Series 6 y el iPad Air

Hablan sobre Apple One, un servicio de suscripción que permite contratar Apple Music, Arcade Apple TV o Fitness+ a partir de 14,95 dólares al mes. Será gratis durante 30 días para aquellos usuarios que quieran probarlo.

El iPad contará con chip A12, nada de A13, sin embargo, será mucho más rápido que los dispositivos de la competencia, según promete Apple. Mantiene los marcos de modelos anteriores y no bebe tanto del diseño del modelo Pro. Es compatible con teclado y con el Apple Pencil. El precio será de 329 dólares, de nuevo, veremos en euros. Se podrá adquirir a partir del viernes