La inteligencia artificial en los perfumes: así puede ayudar a mejorar las fragancias

La Inteligencia Artificial está revolucionando el mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora y el sector de la cosmética no es ajeno. En perfumería, un universo en el que el trabajo artesanal del 'nariz' es la base, la IA es, cada vez, más habitual. Desde el 1 de abril está a la venta el nuevo perfume de narciso rodriguez for her EDPI para el que la firma ha usado por primera vez la inteligencia artificial. No es el único caso, como nos cuentan Emilie Bouge y Sylvain Eyraud, VP Global de Marketing y Comunicación en Takasago, empresa especializada en la creación de fragancias: «en Virtual Flower de Prada Beauty (2024), la IA capturó la esencia de una flor en la naturaleza, dando forma a un acorde único de Prada; Phatom de Rabanne, inspirada por la neurociencia y la IA, incorpora una sobredosis innovadora de acetato de estirallyl, creando una fragancia aromática futurista; otro ejemplo: AI de Salle Privée, en la que Aurélien Guichard combinó una avanzada herramienta de IA, AI-T-AROMA™, con su experiencia para crear esta fragancia».

¿Qué aporta la IA a la perfumería?

Los expertos de Takasago explican que «por un lado, la IA es una herramienta de análisis de datos que permite extraer datos de consumidores, resultados de test y comparativas en tiempo récord. Por otro, la IA es una herramienta creativa que estimula o acelera el proceso de creación, generando una o varias ideas como punto de partida».

Ramon Monegal, reconocido perfumista y académico del perfume, coincide en esta valoración, pero recalca el papel primordial del 'nariz'. «La perfumería es un arte milenario, donde la intuición, la memoria olfativa y la emoción juegan un papel esencial. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades que pueden enriquecer nuestro oficio, siempre que se utilice como una herramienta complementaria y no como un sustituto de la creatividad humana. La IA puede aportar principalmente análisis de datos, optimización de fórmulas y predicción de tendencias. Gracias a su capacidad de procesar grandes volúmenes de información, puede ayudarnos a identificar combinaciones inusuales de ingredientes o a comprender mejor cómo ciertas notas se perciben en distintas culturas y mercados».

Desde el departamento de Formación de narciso rodriguez, nos cuentan que «Google cloud en colaboración con la start-up Osmo está trabajando en un proyecto de 'digitalización del olfato' que tiene como objetivo identificar olores hasta ahora desconocidos. De los 40.000 millones de moléculas olfativas que existen sólo se han identificado 100 millones… nos queda todo un mundo de olores por explorar y por nombrar que ofrecen posibilidades infinitas a la creación olfativa. Pero centrándonos en opciones más concretas, Olivier Cresp (prestigioso nariz que trabaja para los laboratorios DSM-Firmenich) explica que la capacidad analítica de la IA ofrece hoy a los perfumistas una enorme base de datos de olores clasificados por sus estructuras moleculares, que puede ofrecerles combinaciones nuevas de ingredientes y analizar reacciones químicas que dan lugar a nuevas ideas de estructuras moleculares y en consecuencia a nuevos olores».

Algunas ventajas... y desventajas

La creación de perfumes es un arte vinculado a las emociones y a los sentimientos, no en vano los perfumes tienen el poder de desencadenar recuerdos de nuestra memoria, y despertar todo tipo de emociones. Por eso el papel del perfumista es la base, como explica Ramon Monegal. «Un perfume no es solo una fórmula química; es un relato, una experiencia sensorial que debe conectar con la memoria y el alma. La IA va a ser una herramienta valiosa, con capacidad para desarrollar fórmulas de perfumes con la información que le suministremos de los ya existente, pero quiero pensar que el perfume seguirá siendo un arte humano. Como perfumista, creo que la tecnología debe estar al servicio de la creatividad, no al revés».

De la misma opinión son los expertos de Takasago: «En un mundo dominado por la tecnología y la IA, creemos firmemente que la humanidad debe ir primero, especialmente en el proceso de creación. Vemos la IA como una herramienta maravillosa, pero un punto de partida, nunca un final. Nunca oponer, siempre sumar; imagina, por ejemplo, una nueva vela para la marca atemporal Trudon con un toque de IA. Lo mejor de la autenticidad, el saber hacer ancestral, la calidad… + modernidad. ¡Podría ser algo genial y creativo, abrir nuevos caminos, mover los límites, respetando los códigos y el alma de la marca! Algo más, no algo en lugar de. En perfumería y también en la vida, la armonía siempre es una cuestión de dosis. ¡Y eso podría ser un proyecto muy emocionante!».

Sin embargo, las ventajas de la IA son diversas, como explican desde el equipo de narciso rodriguez en España. «La IA permite procesar datos del consumidor; nalizar preferencias olfativas en grupos de población y en áreas geográficas concretas; personalizar fragancias para grupos específicos; en colaboración con la neurociencia pueden crear fragancias que lleven al consumidor a sentir un estado emocional que contribuya a su bienestar: relajación, felicidad, concentración… Por otra parte, también permite conocer las legislaciones de diferentes países; la disponibilidad de las materias primas de mejor calidad y las más sostenibles».

Reportar un error