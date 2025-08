Cañizares, tajante con el Barcelona por su actuación ante la lesión de Ter Stegen: «Se lo va a tener que comer»

El FC Barcelona tiene un problema con Marc-André ter Stegen, que no es solo su portero y uno de los jugadores más importantes de los últimos años del club, sino, también, su primer capitán. O, al menos, por ahora, puesto que antes de empezar la competición oficial habrá una votación en el vestuario azulgrana para elegir la jerarquía de los portadores del brazalete y el alemán podría caerse de la ecuación.

Ter Stegen sufrió una lesión grave la pasada temporada, aunque esa nada tiene que ver con los problemas lumbares que arrastra en la actualidad y que le han obligado a pasar por quirófano. Él mismo indicó que estará tres meses de baja, lo que implicaría que el Barça no podría utilizar el 80% de su ficha para inscribir a otros jugadores, sobre todo, a quien el club ha elegido como su sustituto con carácter inmediato: Joan García, el meta incorporado desde el Espanyol.

El club emitió un parte médico y señaló que el alemán ha sido «reintervenido» en la espalda, puesto que estos problemas ya los padeció en 2023. Sin embargo, el Barça no ofreció ningún detalle en cuanto a los plazos de recuperación, así que la patata caliente caerá en manos de un tribunal médico de LaLiga, que será quién estipule el periodo de baja concreto de un portero que ha declarado la guerra al Barcelona.

Si el informe médico establece una duración superior a los cuatro meses, el Barça se podrá beneficiar del reglamento de LaLiga para inscribir a Joan García o Rashford con una buena parte del salario de Ter Stegen. En caso contrario, deberá explorar otras fórmulas para conseguirlo… y todo ello, probablemente, con el alemán en la plantilla, sin poder jugar y sin conseguir traspasarlo al no querer asumir nadie la (alta) ficha de un futbolista que, de cara al mercado invernal, habrá salido de lesión de manera reciente.

Habrá que ver hasta qué punto es capaz de tensar la cuerda un Ter Stegen que tiene marcado como objetivo disputar el Mundial 2026. Nagelsmann, seleccionador germano, ya ha avisado que tiene las puertas abiertas siempre y cuando juegue con regularidad, lo cual no parece que vaya a suceder en el Barça este curso aunque se recupere.

Ter Stegen y el 'carácter alemán'

Toda esta situación le evoca no precisamente gratos recuerdos a Santi Cañizares, que en su día vivió un episodio que refleja de lo que pueden llegar a ser capaces los guardametas nacidos en Alemania.

«Al Valencia vino Timo Hildebrand, que era imposible que fuera amigo mío, porque yo le hablaba y no me contestaba. Traté de establecer una amistad con él. '¿Qué tal?', al primer día me dijo 'bien'. Al tercer día ya no me contestó, como diciendo 'no seas pesado, que yo paso de ti, soy enemigo tuyo, porque voy a estar en la portería, así que no pienso hablar contigo'», rememoró el exportero internacional español en El Partidazo de la Cadena COPE.

Hildebrand y Cañizares compartieron vestuario en el Valencia en el último año en activo de Cañete. Fue en la temporada 2007-08, en la que, por cierto, el alemán jugó 37 partidos, por 15 de Cañizares.

No fue la única experiencia con porteros alemanes que ha conocido Cañizares. «Yo me acuerdo que le pregunté a Illgner una vez cómo se llevaba en la selección con Oliver Kahn y Andreas Köpke, los otros dos porteros, y me decía 'no me llevo, no hablamos nada'».

Volviendo a Ter Stegen, Cañizares considera que el Barcelona no ha sabido anticipar lo que podía ocurrir. «El año pasado ya hacía mucha presión en el banquillo y yo creo que ha molestado un poco a todo el mundo, el primero al entrenador, que si algo ha creado Flick en el Barça es que eso sea un equipo y nadie se manifieste por encima de nadie. Yo creo que el Barça ha medido mal la situación, porque pensaba en empaquetar a Ter Stegen, pero cuando un jugador sale de lesión, tiene un salario alto, ya no tiene 25 años... es difícil que alguien se lo pague y ahora el Barça se lo va a tener que comer», reflexionaba.

