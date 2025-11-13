Paco Pardo culmina el dorado del paso del Cautivo de Morón

El taller de Paco Pardo ha finalizado un nuevo trabajo: el dorado del paso del Cautivo de Morón,obra del tallista Francis Verdugo, siendo uno de los proyectos más importantes realizados por este artista en el último lustro.

La restauración de este conjunto será ... presentado en la próxima Cuaresma ante todos los hermanos y devotos de esta imagen tan venerada en la localidad de Morón, convirtiéndose en uno de los grandes estrenos para la Semana Santa de 2026 de esta localidad.

Una comisión de trabajo formada por Juan Macho, José Angulo, Adrián Cabeza, Juan Yuste, Antonio Sancho y Manuel Martín Nieto han seguidos de primera mano todo el procedimiento de la intervención de estas andas. Paco Pardo, autor de este trabajo ha tenido palabras de agradecimiento para estas personas: «Me llevo de ellos un gran cariño y amistad. Gracias de corazón por tanto».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Semana Santa de Sevilla