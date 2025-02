Álvaro Martínez: Otro alguacil alguacilado

Recoge el artículo 205 del Código Penal argentino que será condenado a una pena de seis meses a dos años de cárcel quien «violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia». Lo curioso es que en ... Argentina «quien violare» y «la autoridad competente» es la misma persona, en este caso el presidente de la República que en lo más duro del confinamiento organizó una fiesta en la que no se respetaban ni el aforo ni la distancia de seguridad fijados por él mismo en un decreto y donde las mascarillas brillaban por su ausencia. Cogido en la infracción, primero trató de echar la culpa a su esposa, que estaba de cumpleaños. Un valiente. Como no coló esgrimió entonces que «al no haber contagios, no hubo delito», con lo que indignó más a los ciudadanos y se ganó la candidatura a la sandez del año. Sin salida, ahora que es investigado por la Justicia, acaba de estropear un poco más todo al ofrecer como compensación para «reparar el daño» la mitad de su sueldo para que la cosa quede en nada. Redondea el despropósito su abogado, que acusó al fiscal del caso de recibir sobornos. Le queda a Fernández echar la culpa a los extraterrestres. A ver si por ahí evita ser el alguacil alguacilado...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Justicia

Argentina