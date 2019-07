Cómo funciona el sistema de navegación de Google Maps Utiliza imágenes vía satélite, los datos oficiales y un equipo humano de verificación para que su servicio sea preciso

Cad vez son más los conductores que recurren al navegador de Google para elegir la ruta que van a realizar. La aplicación de navegación de Google esta construida de una manera cuidada y cada capa es esencial para la información que ofrece sea la correcta. Google Maps se basa en varios elementos como las imágenes vía satélite, los datos oficiales y un equipo humano de verificación para que su servicio sea preciso y pueda ayudar a los usuarios ubicarse en los lugares más de la manera más aproximada posible.

La primera capa se basa en la información que recoge vía satélite y con la herramienta Street View, que han permitido saber dónde se ubican las carreteras, edificios, direcciones y negocios en una región, además de otra información importante tales como las distancias entre lugares o los límites de velocidad de las calles.

Street View, en concreto, lleva activo desde 2007 y permite a los usuarios explorar lugares tan remotos como el Antártida o la cima del Kilimanjaro, como informa la compañía en un comunicado. A través de vehículos y colaboradores de Google, se han recopilado más de 170.000 millones de imágenes de 87 países, y el nuevo 'trekker', que está equipado con sensores de mayor resolución y apertura, ha mejorado de una manera notable la calidad de las imágenes capturadas.

La segunda capa se compone de la información que se recolecta de más de mil fuentes fiables de todo el mundo, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, o la procedente de un municipio, una ONG o una promotora de viviendas.

Estos datos se emplean para desarrollar cartografías correctas y planos que sean lo más próximos a la realidad. Además existe una función disponible para las gobiernos estatales y locales para mantener la información publicada actualizada y correcta, que les permite añadir nuevas carreteras o construcciones públicas como puentes.

Un tercer nivel de trabajo lo compone del equipo humano, que verifica y revisa todos los datos, imágenes y fuentes para conseguir la mayor fiabbilidad y precisión posible. El equipo de Google Maps es el encargado de contrastar fuentes e informaciones externas, para comprobar su credibilidad.

Además, el carácter interactivo de Google Maps permite que la comunidad de guías locales y los usuarios puedan actualizar la información registrada en los herramientas de tráfico, como los radares o la fluidez y el estado del transporte público.

Google está constantemente desarrollando tecnología para mejorar el servicio de Maps y el aprendizaje automático es uno de los terrenos en los que están experimentando. Anteriormente, empleaban un algoritmo para determinar si parte de un área era un edificio, pero este resultaba en lo que la compañía denominaba "edificios borrosos o difusos".

Un equipo de operaciones de datos de la empresa rastreó los contornos de los edificios de forma manual, y después utilizaron esta información para enseñar a los algoritmos de aprendizaje automático qué imágenes correspondían con los contornos y las formas reales de los edificios. Esta técnica ha acelerado el proceso a pasos agigantados, de tal manera que han mapeado en un año la misma cantidad de edificios que en los diez anteriores.

¿En qué parte del coche podemos colocar el navegador?

El GPS no puede ir colocado en cualquier parte del coche. Debe estar situado estratégicamente para no reducir la visibilidad del conductor –si no se hace así, la multa puede ascender hasta los 200 euros- y siempre fijo al mecanismo oficial del fabricante, para evitar que se caiga provocando distracciones. Además, se debe instalar donde no pueda taponar la salida del airbag en caso de accidente.

Para evitar cualquier despiste al volante, es preciso programar la ruta antes de comenzar a conducir o mientras el coche esté parado; de lo contrario, seremos candidatos a una multa de 200 euros y a la retirada de tres puntos en el carné. Para explicarlo de forma más gráfica: distraernos durante «sólo» 3 segundos por manipular el GPS a una velocidad de 120 kilómetros por hora supone recorrer una distancia de más de 100 metros y perderse cinco de cada diez señales. Además, disminuye la capacidad de reacción, aumentando el riesgo de accidentes.

Por el mismo motivo, conviene bloquear el uso del GPS mientras se conduce porque son dispositivos con interfaces poco amigables, que requieren cierta concentración para incluir las direcciones; una atención que no debemos quitarle a la carretera. Por supuesto, hay que seguir las indicaciones por voz sin «caer en la tentación» de mirar la pantalla y así centrarnos al 100% en el volante.

También es importante que al salir del coche, nos acordemos de guardarlo en lugar seguro para que el GPS no quede al sol, ni sometido a altas temperaturas en el interior del coche, porque puede provocar daños en los componentes del sistema de navegación.