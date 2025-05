Juan Requesens: «En la cárcel aprendí que en la confrontación se pueden alcanzar acuerdos»

Desde hace años, el nombre de Juan Requesens ha sonado con fuerza dentro de las filas de la oposición que se enfrenta a Nicolás Maduro. Desde muy joven ha desafiado la tiranía chavista y también ha resistido a la represión más dura del régimen. ... El politólogo, de 36 años, comenzó su carrera política cuando en 2014 se destacó como líder estudiantil durante las protestas antigubernamentales. En 2016, llegó a la Asamblea Nacional como diputado. Tan solo dos años más tarde, Requesens fue arrestado tras ser vinculado con un ataque con drones contra Maduro.

Ser un preso político transformó al opositor en un símbolo de resistencia y en la voz de denuncia contra la tortura en Venezuela. Su liberación llegó en 2023. Frente a aquellos opositores que ha dado la espalda a estas elecciones y han promovido la abstención, Requesens participará en las regionales del próximo 25 de mayo –ese día también se celebrarán comicios parlamentarios– para buscar hacerse con la gobernación de Miranda, un estado vecino de Caracas y de los más importantes del país por ser la segunda entidad con más población votante.

—¿Cuándo estuvo en prisión se imaginó postulándose a un cargo público?

—Para mí ser presidente de Venezuela es un sueño, pero jamás me imaginé en 2020 que en 2025 yo iba a ser candidato a gobernador. Jamás me imaginé tampoco que saldría y no iba a poder ver a mis hijos porque ahora viven fuera del país.

—Tras el 28 de julio pasado, ¿cómo se puede convencer a los venezolanos de que no habrá otro fraude?

—El compromiso que le puedo dar a esos ciudadanos que temen que el día 25 nos quiten otra vez las elecciones como lo hicieron, es que las voy a pelear. Yo me comprometo a pelear. Pero no hay nada que pelear si no votamos. Hoy no podríamos pelear por el 28 si no hubiéramos votado el 28. Y hay que pelear las gobernaciones, hay que pelear las (parlamentarias), porque el Gobierno está aprovechando coyunturas políticas para terminar de apoderarse de todo.

—¿Ha podido hablar con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir que se publiquen los resultados desglosados del 28 de julio?

—No, personalmente no. Los partidos políticos tienen sus técnicos y ellos se encargan de eso. Y han puesto un millón de obstáculos. Y por eso la participación trasciende a los obstáculos que pongan. Por eso participamos. El Gobierno dice que va a publicar las actas de estas elecciones (las del 25 de mayo), pero no ha publicado las del 28 (de julio). Entonces, ¿de qué sirve la palabra? Ahora, eso no nos impide a nosotros participar ni nos debe llevar a la abstención. Al contrario, nos lleva al esfuerzo por completar el padrón electoral para nosotros tener nuestros propios resultados.

—Pero sabe que es una posibilidad que se nieguen a publicar los resultados de ahora.

—Sí, claro.

—¿Cuál sería su plan?

—Movilizar a nuestra gente en el Consejo Nacional Electoral, en las instituciones, a través de los medios de comunicación, levantar la voz otra vez.

—Pero la represión es un instrumento muy poderoso…

—Yo creo que en eso los políticos tenemos que ser más responsables. El que me conoce sabe que yo no llamo a la calle si yo no voy a la calle. Y eso a mí me parece que fue un error el 29 de julio. Si yo llamo a la calle es porque yo voy a estar ahí. No quiero que sigan reprimiendo ni sigan deteniendo a la gente. Quiero que liberen a los presos. Y los políticos tenemos que asumir esto. El venezolano deposita su voto en nosotros confiando en que vamos a resolver el problema

—¿Cree que su candidatura significa doblegarse al régimen? Hay quienes lo llaman 'alacrán', ¿se considera usted un 'alacrán'?

—Yo voté por Edmundo (González). Mi campaña es explícita y abiertamente en contra de Maduro y de lo que representa. Mi campaña es explícita y abiertamente por la liberación de los presos políticos, por el reconocimiento de los resultados del 28. Estamos aquí precisamente porque no nos queremos doblegar y porque vemos en esta coyuntura política concreta una oportunidad para minar, para reconstruir. Es legítimo que la gente tenga frustración y rabia. A mí no me molesta que me cuestionen ni que me critiquen. Duelen las ofensas porque no escuchan lo que estoy diciendo. Pero es un tema de paciencia, de resiliencia y de demostrar.

—¿Ha conversado recientemente con Edmundo González y María Corina Machado?

—No, no he hablado con María Corina. Edmundo es una excelente persona, un ser humano increíble. Son dos líderes del país, dos exponentes de la lucha que llevamos. Hoy ellos no están de acuerdo con ir a votar. Nosotros sí.

—¿Qué opina de la abstención?

—Que afecta. Porque si no hubieran llamado a la abstención, sino a la participación, a la resistencia activa, a defender lo que sucedió el 28. Creo que la abstención es un error. Pero esa es la opción en la que ella (Machado) cree. Se le respeta y se le reconoce. Nosotros pensamos.

—¿Y ha conversado con el chavismo?

—No he hablado con nadie del chavismo, pero no por mal. Solo que no se ha presentado la oportunidad.

—¿Cómo evalúa la política en Venezuela?

—Creo que los actores que influyen en la sociedad necesitan una deliberación franca, una deliberación profunda sobre hacia dónde vamos, o sobre todo hacia dónde queremos ir. Eso no lo va a resolver el ciudadano, eso lo resuelven los grupos internos. Por supuesto que hay que tener ambición para conseguir instituciones del gobierno, porque desde las instituciones podemos generar transformaciones concretas. Hay que construir puntos de acuerdo. Y en la confrontación tú también puedes encontrar puntos de acuerdo. Esta fue la mayor lección que aprendí en la cárcel.

—¿Teme volver a la cárcel?

—Claro. Sin duda me da miedo. Y pienso en eso a diario.