Nicola Migala (Alimentari): «Lo que más me gusta de Sevilla es la cercanía de la gente»

Nicola Migala se siente cómodo en Sevilla, donde lleva más de seis años trabajando como hostelero. Alimentari comenzó su historia en la calle Bartolomé de Medina y poco después creció con Alimentari & Diversi en Marqués de Paradas. Allí ofrecen auténtica cocina italiana y han conseguido convertirse en uno de los referentes de la gastronomía transalpina en Sevilla.

¿Cuáles son los sabores que más recuerda de su infancia?

En ese aspecto he tenido mucha fortuna porque tantos mis dos abuelas como mi madre han sido grandes cocineras. Un recuerdo muy vivo que conservo de mi abuela paterna era su manera de cocinar los hígados de pollo y mi abuela materna hacía un bizcocho muy alto, de casi 25 centímetros, que era increíble y solía tomarlo para desayunar.

¿Qué es lo que más extraña de Italia?

Tener tan cerca la sierra que tengo junto a mi pueblo, con un paisaje siempre verde. También los productos que mis padres cultivan en su huerto. Y Roma, donde siempre me gusta volver. Por lo demás, aquí estoy muy bien.

¿Qué es lo que más le gusta de Sevilla?

La cercanía de la gente y las ganas de pasarlo bien que hay aquí.

¿Qué hace cuando se derrama vino en la mesa?

Lo tocas con el dedo y te lo pones en el cuello como si fuera perfume. Así es como hacemos en Italia.

¿Es supersticioso?

No. En la zona de Nápoles sí que es habitual serlo pero en mi caso no.

Alguna manía que le cueste reprimir.

El orden cuando cocino en mi casa. Tengo que tener todo perfecto siempre. Y sobre todo, que se sienten a la mesa en cuanto la comida esté lista. Aquí no hay esa costumbre de que todos se sienten a la vez y a alguno hay que llamarlo 20 veces...

Una tapa sevillana que le haya enamorado.

La carrillada y la cola de toro, son recetas muy buenas. También la alcachofa.

Un rincón de Sevilla que le guste especialmente.

Triana y la plaza de El Salvador. Me encantan los bares siempre llenos frente a la iglesia.

¿Es de comer pasta a diario?

La suelo tomar unas tres veces en semana.

¿Cocinamos bien la pasta en España?

¿Qué opinión tiene de la manera de cocinar pasta en las casas españolas?

Parece que es una receta sencilla y para los italianos puede que lo sea pero aquí a la gente le sale diferente, no sé por qué no les sale bien. Seguramente sea que no respetan los tiempos de cocción ni utilizan el mismo tomate que en Italia. Pero sobre todo la cocción, un italiano la toma al dente y aquí no están acostumbrados a eso.

¿Qué especia de la cocina se llevaría a una isla desierta?

La menta, el romero y el orégano. Aquí se utilizan muchas especias a las que no estoy acostumbrado porque son sabores muy fuertes.

¿Qué cena improvisaría si viene un amigo a casa sin esperarlo?

Spaguetti aglio e olio (con ajo y aceite). Es una receta de toda la vida en Italia y muy socorrida porque se hace en un momento. A veces también se le echa guindilla.

Un amigo de esta profesión.

Elena Megnini de La Azotea o Nacho Pala de Al Solito Posto. Hemos hecho piña los italianos de Sevilla (risas).

Alguien a quien admires en hostelería.

Admiro a los que consiguen abrir varios restaurantes y montar una cadena, los que gestionan grandes cadenas, como Grosso Napoletano o Big Mamma, que tienen muchos restaurantes en Francia y acaban de abrir en Madrid.

Su deporte favorito.

Fútbol y tenis.

Una canción que le motivo especialmente para cocinar.

Últimamente escucho mucho la música de Jovanotti.

¿Cuál es el final más dulce que recuerda?

Los postres que tomaba en casa de mi abuela paterna. Hacía un rollito con piña que era impresionante. El final de sus comidas siempre era un espectáculo.

Una ciudad para jubilarse.

Sevilla no estaría mal, aunque sin consigo tener una buena pensión volvería a Italia, concretamente a la Toscana.

Quién es

Es original de Verbicaro, uno de los pueblos más bellos y antiguos de Calabria. Allí pasó su infancia y parte de su juventud y con sus verdes montañas sigue soñando desde su exilio voluntario en Sevilla. No duda en reconocer que la capital andaluza reúne todos los ingredientes que necesita para ser feliz y, de hecho, fue él quien convenció a su mujer utrerana (Silvia Campanario) para probar suerte en esta orilla del Mediterráneo. En sus numerosas visitas vacacionales había detectado que la ciudad necesitaba un buen restaurante de cocina italiana y convenció a su equipo para cambiar los negocios que tenían en Roma y hacer lo propio en Sevilla.

En 2019 abrieron Alimentari en Bartolomé de Medina y no tardaron en recibir los elogios del público, así que poco después replicaron el modelo con Alimentari & Diversi en la calle Julio César. Productos y equipo italianos son la clave de su éxito, además de una atmósfera que invita a viajar por los auténticos sabores del país transalpino.