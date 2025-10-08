Suscribete a
Mariano García (Donald) recibe el premio 'Tabernero Mayor' en San Sebastian Gastronomika: «El premio no es mío, es de todos los taberneros sevillanos»

El veterano hostelero sevillano ha sido homenajeado este 7 de octubre en la capital guipuzcoana por sus cinco décadas de servicio tras la barra de uno de los locales más emblemáticos de Sevilla

Mariano García, del restaurante Donald, junto con su galardón de Tabernero Mayor en el congreso San Sebastian Gastronomika 2025
Mariano García, del restaurante Donald, junto con su galardón de Tabernero Mayor en el congreso San Sebastian Gastronomika 2025 gurmé

Cristina Torres

Málaga

El reconocimiento a toda una vida de oficio tiene nombre propio: Mariano García, el alma del restaurante Donald, fue distinguido este lunes con el Premio Tabernero Mayor en San Sebastian Gastronomika – Euskadi Basque Country 2025, uno de los congresos gastronómicos más prestigiosos del ... mundo. El galardón, que pone en valor el papel del servicio de sala y la cultura de la barra, reconoce a aquellos profesionales que han hecho de la taberna un arte cotidiano.

