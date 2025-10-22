Suscribete a
ABC Premium

En la despensa de... cañabota

Marcos Nieto: «Nos gustan los productos que tienen una historia detrás, como la leche fermentada de Mare Nostrum»

Además de los pescados que Edu Guardiola les suministra a diario, el restaurante Michelin cuenta en su cocina con manjares que les surten pequeños proveedores como Casa Orzáez

Los bares típicos del centro de Sevilla: tabernas, abacerías y bares de tapas

Marcos Nieto (Cañabota) y Claudia Orzáez (Mare Nostrum)
Marcos Nieto (Cañabota) y Claudia Orzáez (Mare Nostrum) Fotos: Gustavo A. García
Isabel Aguilar

Isabel Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque el grueso de la propuesta gastronómica en Cañabota procede del mar, también hay espacio para otros productos que cuidan con el mismo respeto que a los pescados y mariscos que sirven con maestría. Marcos Nieto, jefe de cocina del restaurante con ... la estrella Michelin más reciente de Sevilla, nos recibe junto a una de sus proveedores habituales: Claudia Orzáez, miembro de la familia que puso en marcha la quesería Mare Nostrum en Castilblanco de los Arroyos hace ya un cuarto de siglo. Si bien sus quesos han formado parte del menú que se ofrece en Cañabota, ahora es la leche fermentada la que ha seducido al equipo del restaurante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app