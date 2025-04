Los mejores mexicanos de Sevilla: 5 restaurantes que no te puedes perder

Hay cocinas que te llenan, y luego está la mexicana: que te abraza, te despierta y te hace bailar los sentidos. Y es que cuando el ácido del limón se encuentra con el dulzor del maíz, cuando el chile coquetea con la suavidad del aguacate y la cebolla encurtida hace chisporrotear las papilas, lo que ocurre en el paladar no es casualidad: es una coreografía de sabores precisa, medida, profundamente arraigada en siglos de historia y tradición. México no se explica solo con picante. Se explica con equilibrio. Por eso, en esta guía con los mejores mexicanos de Sevilla, buscamos esos lugares donde ese equilibrio se respeta, se celebra y se sirve en cada plato.

En Sevilla, cada vez son más los locales que entienden esto. Que saben que una buena tortilla no es solo un envoltorio, sino la base de todo. Que el guacamole se machaca en molcajete, no se compra hecho. Que el guiso de carnitas o la salsa de mole requieren tiempo. Y que los tacos se comen con las manos, como se ha hecho siempre, con el respeto y la alegría que merecen. Porque sí, aquí también se come diciendo ándale, con una sonrisa en la cara y salsa en las yemas de los dedos.

Así, las recetas que hace solo unos años nos sonaban a rareza, hoy forman parte del vocabulario cotidiano de cualquier amante del buen comer. Cochinita pibil, tacos al pastor, sopa azteca, mole, enchiladas o incluso una buena michelada, ya no necesitan presentación. Son parte de nuestro glosario gastro y lo único que nos queda es ampliar (aún más) nuestras fronteras culinarias.

Los mejores restaurantes mexicanos en Sevilla: dónde saborear México en cada bocado

Desde GURMÉ Sevilla hemos recorrido la ciudad taco a taco —y michelada a michelada para dar con los restaurantes mexicanos de Sevilla que mejor representan esa mezcla explosiva y precisa que es la cocina de México: colorida, compleja y profundamente humana. La que bebe de pueblos originarios, de mercados callejeros, de fiestas populares y de sobremesas eternas.

Nuestra selección, recomendada por el editor y crítico de esta casa, Álvaro Salinero, no incluye los típicos tex-mex. Aquí hay cocina de raíces, opciones veganas que respetan el recetario tradicional y propuestas que combinan sabor con honestidad. En cada plato, un guiño a ese México que se come con las manos y se celebra con cada mordisco.

Prepárate para encontrar el equilibrio perfecto entre tradición y sabor, entre lo sutil y lo potente. Porque en esta guía no hay tópicos, solo buena cocina mexicana... ¡y de la buena, wey!

Mano de Santo

Cuando en 2015 David Pareja abrió Mano de Santoen plena Alameda de Hércules, pocos imaginaban que aquel concepto pionero se convertiría en un auténtico referente de la cocina mexicana en Sevilla. Diez años después, su terraza sigue tan animada como el primer día y su interior conserva ese espíritu que lo distingue: el de una taquería de verdad.

Aquí no hay sombreros gigantes ni calaveras en cada esquina. Mano de Santo apuesta por una estética vibrante inspirada en la tipografía de palo típica de los mercados mexicanos, murales llenos de color y ritmos latinos que suenan desde la barra mientras se agitan cocteleras y se sirven platos que saben a viaje sin billete.

Porque sí, se puede viajar a México desde Sevilla, y en Mano de Santo lo han hecho posible desde hace una década. Fueron los primeros en traer recetas como el aguachile o las tostadas de marisco al estilo mexicano, y siguen defendiendo con orgullo su propuesta: cocina tradicional, guisos caseros y producto de calidad. En su carta conviven tacos al pastor, de carnitas o cochinita pibil, con platos de pescado como ceviche acapulqueño —diferente al peruano—, quesadillas, enchiladas o su famosa sopa azteca. Todo con tortillas de maíz bien hechas, como mandan los cánones.

Pero es que, además de restaurante, Mano de Santo también fue la primera mezcalería del sur de España. Aquí no solo se come, también se bebe bien. Muy bien. Con una carta de más de 80 referencias de mezcales y tequilas importados, la coctelería juega un papel esencial en la experiencia. El Oaxaca Punch, el Mexican Mule, el Espresso de mezcal o su versión más atrevida del clásico margarita son solo algunas de las combinaciones más aplaudidas. También hay micheladas, aguas frescas y cervezas mexicanas para completar el viaje.

Y todo esto sin dejar a nadie fuera: el local es pet friendly y cuenta con un Solete Repsol que lo atestigua, tiene una gran terraza al bulevar de la Alameda y una clientela fiel que no falla.

Los mejores mexicanos de Sevilla Mano de Santo Dirección: Alameda de Hércules, 90, Casco Antiguo, 41002 Sevilla

La Cantina Mexicana

En el corazón de Sevilla, entre calle Sierpes y la Catedral, se esconde un rincón que merece ser descubierto para quienes buscan los mejores restaurantes mexicanos de Sevilla: La Cantina Mexicana. Ubicada en el pasaje número 14 de la calle Francos, esta pequeña taquería lleva años conquistando a quienes se acercan atraídos por su estética colorida y su carta 100% mexicana con algún guiño a los platos tex-mex.

Aquí, la experiencia comienza en la barra, con una carta en la que se mezclan antojitos tradicionales, tacos con guisos caseros y propuestas menos conocidas en España como los panuchos —una base de maíz y frijol con cochinita pibil—, las quecas —empanadas de maíz con pollo y queso—, o el pulpo al guajillo sobre frijoles fritos. Todo ello preparado al momento, con recetas caseras que huelen a cocina familiar y callejera de cualquier barrio de Mérida o Ciudad de México.

Uno de sus puntos fuertes es la variedad de tacos, incluyendo seis opciones vegetarianas y veganas que demuestran que la cocina mexicana no se limita a la carne: tacos de champiñones al epazote, calabacitas, papa con chorizo vegano o flor de calabaza son solo algunos ejemplos.

No hay una gran carta de cócteles —aunque preparan los clásicos como margaritas o paloma—, pero la esencia está en el sabor y en el trato cercano de quienes lo atienden, mexicanos que trasladan sus sabores de casa a cada plato. Y sí, también hay micheladas, aguas frescas, horchata y cerveza mexicana para acompañar la experiencia.

Los mejores mexicanos de Sevilla La Cantina Mexicana Dirección: C. Francos, 14, Casco Antiguo, 41004 Sevilla

Teléfono: 954 21 89 75

Sede México

En pleno barrio de Santa Cruz, a dos pasos de la Giralda,Sede México se ha consolidado como uno de los grandes templos gastronómicos dedicados a la cocina mexicana en Sevilla. Su local en la Plaza de la Alianza no solo destaca por una ambientación colorista inspirada en las verdaderas cantinas mexicanas, sino también por una carta atrevida sin tópicos que apuesta por la tradición bien entendida.

Desde que abrió sus puertas, el proyecto ha captado la atención de los paladares más curiosos con una propuesta fiel a la cocina tradicional del país azteca. Aquí no hay concesiones occidentalizadas ni versiones dulcificadas: se viene a probar lo auténtico —incluidos los gusanos o los chapulines—, con guisos que se cocinan a fuego lento durante horas y un recetario que abarca desde Oaxaca hasta Baja California.

Su carta combina platos populares con elaboraciones menos conocidas, encontrarás tacos, sí, pero también sope con tuétano y gusanos de maguey, salbutes, enmoladas de pato y ceviches verdes. Su k'éek'en, un sabroso cerdo sobre cama de frijoles, es uno de los imprescindibles para quienes quieran descubrir el verdadero potencial de la cocina mexicana más profunda.

La autenticidad de su cocina ha sido reconocida con el Sello Copil a la Excelencia Gastronómica Mexicana, distinción otorgada a aquellos restaurantes que aseguran una experiencia fiel a las raíces culinarias de México. Además de su cantina en Santa Cruz, el grupo cuenta con Te Quiero Taco, una taquería en Tomares que también ha recibido esta distinción.

En el apartado líquido, micheladas, cócteles y una variada carta de mezcales y tequilas que permiten maridar cada plato con su trago ideal. Y para cerrar, postres caseros como el pan de elote y un buen carajillo que dan la puntilla dulce al festín.

Con una terraza en una de las zonas más privilegiadas de la capital andaluza, La Cantina by Sed de México es una parada obligatoria para quienes buscan la verdadera cocina mexicana en Sevilla, ¡la neta!

Los mejores restaurantes mexicanos de Sevilla Sede México Dirección: Calle Rodrigo Caro, Pl. de la Alianza, 9, 41004 Sevilla

Teléfono: 954 11 23 54

Boca Floja Brunch

En la avenida Menéndez Pelayo, a un paso del centro histórico, Boca Floja ha logrado convertirse en una propuesta diferente dentro del mapa gastro de Sevilla. Lo suyo no es solo café y bollería, tampoco un restaurante al uso: es el primer brunch mexicano de la capital andaluza, un espacio donde se funden las tradiciones matutinas de México con el gusto sevillano por el desayuno largo y pausado.

El local, amplio y luminoso, ocupa una esquina con terraza en plena avenida y apuesta por una estética fresca y colorida. Grandes ventanales, mesas bajas de madera, flores naturales, azulejos blancos y una barra con cocina vista completan un ambiente acogedor y relajado. No falta el guiño mexicano en la decoración: sombreros de paja, burritos dibujados en las paredes y una selección musical que acompaña.

La carta mezcla propuestas de brunch al estilo americano y español con elaboraciones típicamente mexicanas. Hay chilaquiles, huevos rancheros, tacos para desayunar, tostadas con carne mechada o queso fundido, ensaladas con fruta fresca, pancakes, bizcochos y tartas. El café de especialidad se suma a una oferta de bebidas que incluye zumos naturales, cócteles y cervezas mexicanas. También hay opciones vegetarianas y sin gluten, con una cocina abierta todo el día, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde.

Boca Floja es también un local adaptado para personas con movilidad reducida, con wifi gratuito y pet friendly.

Los mejores restaurantes mexicanos de Sevilla Boca Floja Brunch y Taquería Dirección: Av. de Menéndez Pelayo, 39, Casco Antiguo, 41003 Sevilla

Teléfono: 662 46 08 67

Taquería La Lupe

Desde que en 2018 abriera sus puertas en la calle Feria, el restaurante La Lupe ha sabido consolidarse como uno de los referentes de la cocina mexicana en Sevilla. En 2021 dio un paso adelante con un nuevo y más amplio local en la Alameda de Hércules, donde sigue defendiendo una propuesta basada en la autenticidad de los sabores tradicionales, pero con una clara vocación contemporánea y una firme apuesta por las opciones veganas.

Bajo la dirección del chef mexicano David Gallardo, La Lupe ofrece una carta centrada en los tacos, con una notable variedad de especialidades que se extienden también al público vegano. Aquí no hay atajos: las tortillas se elaboran a mano, el producto llega desde México o se selecciona en el cercano Mercado de Feria, y cada guiso se prepara con mimo.

La carta recorre clásicos como los tacos al pastor, cochinita pibil o birria de ternera, sin renunciar a propuestas más atrevidas como el taco de huitlacoche o versiones veganas de platos icónicos, como la gringa tropical con tiras de Heura o la quesadilla de flor de calabaza. Chilaquiles, guacamole con totopos, entrantes variados y postres como el bizcocho de tres leches con tequila o la tarta de chocolate vegana completan un menú que se adapta a todos los gustos sin perder su esencia.

El restaurante también cuida la parte líquida con una carta de cócteles donde no faltan las micheladas —muy recomendables las de clamato—, margaritas de sabores (mango, maracuyá...) o su singular bloody mezcal. Además, La Lupe es pet friendly, cuenta con menú infantil y ofrece servicio a domicilio.

Los mejores mexicanos de Sevilla Taquería La Lupe Dirección: Alameda de Hércules, 56, Casco Antiguo, 41002 Sevilla

Teléfono: 613 15 19 29