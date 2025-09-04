Gran Café España regresa tras las vacaciones cargado de novedades: todos los detalles de su nueva carta

Gran Café España arranca la temporada con más desayunos y meriendas, platos nuevos en carta, cócteles y nuevas jornadas a la vista

Tras el parón veraniego, el Gran Café España comienza una nueva temporada con el objetivo de reafirmarse como uno de los espacios gastronómicos más singulares del centro de Sevilla. La propuesta de Ramón López de Tejada, que nació con la vocación de recuperar la tradición de los cafés clásicos de la ciudad, llega este otoño con una batería de novedades que abarcan desde la primera hora de la mañana hasta la última copa de la noche.

En su carta no falta la buena charcutería italiana y una amplia seleción de quesos gurmé

A partir de ahora, los desayunos y meriendas suman más variedad de bollería, buena parte en formato mini, y panes como molletes o pan de molde para las tostadas de la tarde.

Selección dulce de Gran Café España gurmé

En la carta de comidas regresan algunos de los platos más recordados por sus clientes en la Antigua Abacería de San Lorenzo —como los huevos de Ramón, los soldaditos de pavías de bacalao o el lomo ibérico a la sal— junto a nuevas propuestas, entre ellas el carpaccio de guanciale con parmesano y canónigos, una ensalada Julio César reinterpretada con chopped a la plancha, el emparedado Gran Café España de pastrami de cabeza de cerdo con chutney, o un sorprendente crepe de carrillada gratinada con queso de oveja.

GURMÉ

Los pescados y guisos mantienen su protagonismo, al que se suma la posibilidad de encargar —con 24 horas de antelación— arroces con bogavante o langosta, cochinillo lechal, lechazo o incluso el cocido maragato. Además, se refuerza la presencia de productos locales, como los de la firma sevillana Toc Away o Quietud, así como la apuesta decidida por las ostras y moluscos en sus sugerencias diarias.

Molletes de Gran Café España GURMÉ

Coctelería con acento jerezano

Si en la mesa se amplían horizontes, en la barra la gran novedad es la exclusiva carta de 'Sherry Cocktails', que quiere llevar los vinos de Jerez más allá de la tradicional copa de generoso. Entre las creaciones destacan el Bloody Sherry (con amontillado y vinagre de Jerez), el Bitter Sherry (con vermut, amontillado y limonada), el Pepe Limón (con Tío Pepe y limón escarchado) o el refrescante Canastito, un mojito con Canasta y piel de naranja.

Cocina italiana con un toque ibérico en las próximas jornadas de Gran Café España GURMÉ

Septiembre con acento gastronómico

El mes de septiembre llega con citas especiales: del 18 al 21 se celebrarán las II Jornadas de cocina italiana con toque ibérico, y el último fin de semana del mes, coincidiendo con la feria de San Miguel, será el turno de las jornadas dedicadas al toro de lidia.

Con un horario de 9:30 a 23:00 h(excepto martes y miércoles), cocina abierta todo el día desde el mediodía y una renovada bodega en la que los vinos de copeo se servirán de botellas magnum, Gran Café España arranca temporada decidido a convertirse en punto de encuentro para desayunar, tapear, comer, merendar o brindar en pleno corazón de Sevilla.