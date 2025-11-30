Suscribete a
ABC Premium

BARES Y RESTAURANTES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

'Bartolito' y 'ligaíto', así se desayuna en este bar de Alcalá de Guadaíra

Un bar con más de medio siglo de historia donde los desayunos con buen pan de Alcalá y el famoso «ligaíto» marcan el primer tentempié matutino

El 'benjamín': así es el mollete que ha encumbrado a este bar de Lebrija

Cristina Torres

Sevilla

Fundado a mediados del siglo XX y ubicado en plena calle Mairena de Alcalá de Guadaíra, Baltanás es uno de esos establecimientos donde los desayunos no son un trámite, son una costumbre que pasa de padres a hijos y que mantiene una personalidad ... propia que se ha ido fijando con los años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app