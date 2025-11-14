Suscribete a
ABC Premium

CURIOSIDADES

El 'benjamín': así es el mollete que ha encumbrado a este bar de Lebrija

El bar Sombrajo de Lebrija ha convertido el 'benjamín' en su desayuno más buscado: un mollete de cinco capas que se sirve desde las cinco de la mañana y que ya es un ritual para noctámbulos y madrugadores

Neroli Art: la nueva cafetería de Sevilla donde está permitido pintar la mesa (literal)

El 'Benjamín' es el bocadillo más famoso de este bar de Lebrija, un mollete de cochinito a la plancha, tomate, cebolla, huevo a la plancha. jamón y alioli verde
El 'Benjamín' es el bocadillo más famoso de este bar de Lebrija, un mollete de cochinito a la plancha, tomate, cebolla, huevo a la plancha. jamón y alioli verde gurmé

Cristina Torres

Sevilla

En Lebrija hay un bar que madruga más que el sol. A las cinco de la mañana, cuando aún queda gente cerrando la noche y otros ya van encendiendo motores, el bar Sombrajo sube la persiana como lo lleva haciendo desde 1978. Pero ... si hoy es famoso dentro y fuera de la localidad no es solo por su madrugón diario, sino por un bocadillo que se ha convertido en ritual: el 'Benjamín', un mollete a varias capas que ya es casi patrimonio local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app