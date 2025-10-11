Suscribete a
Curro se despide del bar Consola tras 63 años: «Sólo el del banco sabe que me llamo Antonio»

El hostelero se jubila, explica por qué ha sido conocido por otro nombre entre su clientela y lanza un mensaje para el sector

Curro, rodeado de Rocío, Jesús y Carmelo, su último equipo de trabajo en la Bodega Consolación
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Antonio Picón se jubila, deja atrás su vida de hostelero tras 63 años en un mismo bar. La noticia, por sí sola, debería ser reconocida por muchos, sobre todo por los habituales de este restaurante, pero lo cierto es que prácticamente ninguna persona ... reaccionaría si no se aclara que el que realmente se marcha es Curro, el de Bodega Consolación, conocida por casi todos como el Consola. En Los Remedios él es una institución, pero casi nadie conocía realmente cómo se llama. «Exactamente, mi nombre original es Antonio. Cuando entré a trabajar aquí con 16 años había tres Antonio, y me dijeron que yo me iba a llamar Curro. Y me pusieron Curro. Curro, Curro… y todo el mundo Curro. ¿Los parroquianos del lugar? Ni siquiera saben que me llamo Antonio, el 80 por ciento de la gente no lo sabe. El del banco es el único que lo sabe…», explica a Gurmé entre risas.

