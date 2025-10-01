Bodega Consolación, en Los Remedios, cambia de manos tras 60 años pero mantendrá toda su esencia Los nuevos propietarios darán continuidad a este negocio bajo el nombre de Bodega Consola, como realmente le llama la clientela

Nuevo movimiento en los bares de Sevilla. En esta ocasión, de un histórico de Los Remedios. Bodegas Consolación, con una trayectoria dilatada en el barrio, cambia de manos después de que Curro haya estado detrás de la barra durante 60 años. Un grupo de vecinos, que ya tiene otros locales en Los Remedios, ha cogido el traspaso de este negocio, pero quiere dejar claro que nada va cambiar: «Vamos a mantener toda la esencia».

La única variación, inapreciable para la clientela, será que el nombre cambiará un poco, pasándose a llamar Bodega Consola, la forma en la que realmente es conocido este bar. «Vamos a mantener a la plantilla, la carta va a seguir teniendo el mismo concepto y lo único que haremos serán pequeños arreglos. En cuanto al nombre, realmente todo el mundo lo conoce como Consola, de ahí que hayamos optado por variar la denominación original», explican los nuevos propietarios.

Desde este mismo 1 de octubre se ha llevado a cabo el cambio de manos, después de que Curro haya sido la cara visible durante 60 años. Ahora será un nuevo grupo de hosteleros el que se haga cargo de la gestión. Forman parte de él Cholo Jiménez, Fernando Maroto, Miguel Sánchez, que ya tenían en Los Remedios 41011 Pura Cervecería y Quórum. También se han incorporado Julián Terry y José Castillo, todos vecinos del barrio.

Bodega Consolación, situación en la calle Virgen de Consolación del barrio de Los Remedios R. R.

Y es que la idea no es otra que «poner en valor a Los Remedios, queremos seguir poniendo nuestro granito de arena para que, el lugar en el que siempre hemos vivido, tenga cada vez una oferta más variada y cuidada. Bodegas Consolación era una referencia en la zona, un clásico que queremos mantener bajo el nuevo nombre de Bodega Consola. La carta, con los platos típicos y los guisos, seguirá. Le daremos un pequeño toque incluyendo salazones y algún detalle más, pero ni mucho menos vamos a innovar. Queremos que siga siendo el bar de barrio que tan feliz ha hecho a tanta gente durante tantos y tantos años».

