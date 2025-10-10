Gloria, el nuevo restaurante de Ovejas Negras: barra gastronómica, abacería y mucho más

La vuelta de las vacaciones suele ser sinónimo de aperturas gastronómicas en Sevilla. Y, una vez, más, eso es lo que está ocurriendo en la capital andaluza al dejar atrás el mes de agosto. Durante septiembre y lo que va de octubre es rara ... la semana en la que no ven la luz tres o cuatro establecimientos nuevos, como ha ocurrido ahora con Gloria. Ese es el nombre que ha escogido el grupo Ovejas Negras Company para su último restaurante, un proyecto que han enfocado para dar un paso más allá de lo que venían ofreciendo en sus catorce locales. Una apertura que, a buen seguro, dará que hablar.

Porque en Gloria se aúnan dos conceptos muy diferenciados, tanto por la carta de cada uno como, sobre todo, por la decoración. Y es que nada más atravesar la puerta de entrada está La Previa, una pequeña y coqueta abacería en la que tomarse una cerveza Cruzcampo helada acompañada de algún aperitivo de una carta pequeña, pero concisa y muy sevillana: gilda de anchoa, enlatados y conservas, ensaladilla de ventresca, tortilla de patatas, huevos rellenos, mollete de carne mechada y queso, y mollete de atún en manteca y fritá de tomate. Aquí no hay reservas, se sienta uno o se apoya en la barra según orden de llegada.

Pero el plato fuerte, nunca mejor dicho, llega al pasar una imponente cortina. Ahí todo cambia, se transforma. La decoración varía de forma radical, la ambientación te traslada al mítico Studio 53 y la carta es mucho más amplia y sofisticada: acabas de entrar en el verdadero Gloria.

Fachada y parte de entrada de Gloria; la abacería La Previa y su correspondiente carta GURMÉ

La sala de Gloria: barra de 14 metros y mesas altas y bajas

Llama la atención nada más pisar esta estancia la barra de 14 metros en la cual se puede comer y apreciar el trabajo a metros del chef Jesús Maya y todo su equipo, donde destaca también la atención de Sandra Díaz, la gerente y maitre del establecimiento.

El interior de Gloria tiene varias zonas diferenciadas, destacando la barra de 14 metros GURMÉ

Este nuevo proyecto de Ovejas Negras Company, que ya tiene una trayectoria de más de quince años en Sevilla, cuenta también con Juan Delgado, empresario y socio, referente en el mundo de la moda y la gastronomía, colaborador de medios como Vogue o Vanity Fair.

La carta del restaurante Gloria

Esta barra gastronómica, como el propio negocio se define, tiene un mensaje claro: «Es una propuesta reconocible y divertida en la que la robata y el humo son el hilo conductor de una carta viva que juega con guisos, brasas y sabores de temporada». Como hemos dicho, al frente está Jesús Maya, quien pasó por cocinas como las de El Bohío de Pepe Rodríguez o Lú Cocina y Alma en Jerez, antes de embarcarse en Sevilla en su proyecto personal: Enea.

El Principio, el inicio de la carta, va más allá del concepto de entrantes. Sí, se puede comer anchoa y mantequilla de limón y una croqueta del día, por ejemplo. También tortilla de patatas hecha al instante. Pero luego hay platos en los que se nota la mano del chef, como ocurre con el tomate, aguadillo de lechuga y sardina ahumada. Una combinación perfecta para empezar. O la opción de los champiñones botón a la brasa con panceta y yema. Muy potentes. También se puede tomar coliflor a la brasa con mojo verde y payoyo; ensalada de papada, brotes tiernos, huevo frito y vinagreta thai; y rigatoni con salsa de pimienta, pulled pork y queso gratinado.

Tomate, aguadillo de lechuga y sardina ahumada; champiñones botón a la brasa con panceta y yema; carrilleras glaseadas a la brasa con boniato asado y vainilla GURMÉ

Hay un hueco también, aunque sea pequeño, para los guisos, donde las opciones pasan por las albóndigas de vaca, níscalos y patata asada; el guiso marinero; y unas carrilleras glaseadas a la brasa con boniato asado y vainilla que juegan con los contrastes.

¿Qué más se puede comer en Gloria?

Pasamos a los dos apartados fuertes del restaurante. Para empezar, La Mar, que está compuesta por platos como la merluza frita (imitando con una costra exterior a la pavía) con salsa beurre blanc de manzanilla y perejil; los huevos rotos con gambones, patatas y salsa al ajillo; la corvina con escabeche y pimientos asados a la parrilla; el taco de atún, sopa de cebolla y cebollitas al carbón; y el pescado del día, que varía según el mercado.

Corvina, escabeche y pimientos asados a la parrilla; merluza frita con salsa beurre blanc de manzanilla y perejil; y albóndigas de vaca con níscalos y patata asada GURMÉ

Y para seguir, La Brasa, que cuenta con opciones como el pollo al carbón; las mollejas de ternera glaseadas con espinacas y salsa tártara; la pluma ibérica; el secreto de angus; y el ojo de bife. Todo lo anteriormente se puede acompañar con variantes de La Tierra, donde hay patatas babys en mantequilla, pimientos rojos a la brasa y aliñados, y ensalada fresca de lechuga de roble, cebolla morada y hierbabuena.

Postres, vinos, cocktails y DJ

Flan de vainilla y chantilly ácida GURMÉ

En Gloria apuestan por postres caseros que pueden parecer clásicos, pero que tienen un toque que los hace diferentes. Por ejemplo pasa con el flan de vainilla y chantilly ácida, el cual tiene una textura y un sabor diferente a lo habitual. El arroz con leche, la fruta en escabeche a la brasa y yogurt, y la tarta de chocolate completan El Final.

En este nuevo restaurante de Ovejas Negras también se cuida el apartado de los vinos, por los cuales se puede preguntar a Sandra Díaz, maitre del establecimiento.

La nueva apuesta de este grupo hostelero va más allá de dar de comer bien. Busca eso, claro, pero la idea es que Gloria sirva también de lugar de reunión para tomar un cocktail, tener una sobremesa agradable e, incluso, para disfrutar de la música de DJ por las noches tras la cena: «En la coctelería celebran los clásicos con carácter propio. De la frescura cítrica al carácter del café o el mezcal, cada cóctel tiene su punto justo. Una propuesta elegante y atemporal con sabores que nunca pasan de moda. Además, se pueden acompañar con una selección de repostería conventual, como las yemas de San Leandro (dulces de Gloria). Gloria cuenta con varios ambientes diferenciados, una barra como eje central, mesas altas y una salita donde disfrutar de la sobremesa cualquier día de la semana. Todo ambientado con un gusto y selección de música que transforma el espacio y se convierte en un ingrediente más de la cocina, con noches de música disco de la época dorada Studio 54 y ritmos latinos; y mediodías de jazz electrónico y smooth».

¿Dónde está el restaurante Gloria?

Fachada de Gloria, nuevo restaurante de Ovejas Negras, ubicado en la calle Albareda, 22 Gurmé

Situado en pleno centro de Sevilla, a un paso de la Plaza Nueva, Gloria está en el antiguo local donde estaba Zelai, un clásico de la gastronomía sevillana que cerró recientemente. En concreto, los que estén interesados en probar este bar de tapas – restaurante presidido por una barra de 14 metros deben ir a la calle Albareda, 22.