Apertura

Gloria, el nuevo restaurante de Ovejas Negras: barra gastronómica, abacería y mucho más

El establecimiento, con dos conceptos claramente diferenciados, acaba de abrir en el local donde estuvo muchos años Zelai

Dónde comer cerca de la Plaza de la Maestranza de Sevilla

Gloria es la nueva apertura de Ovejas Negras Company en el antiguo local de Zelai
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

La vuelta de las vacaciones suele ser sinónimo de aperturas gastronómicas en Sevilla. Y, una vez, más, eso es lo que está ocurriendo en la capital andaluza al dejar atrás el mes de agosto. Durante septiembre y lo que va de octubre es rara ... la semana en la que no ven la luz tres o cuatro establecimientos nuevos, como ha ocurrido ahora con Gloria. Ese es el nombre que ha escogido el grupo Ovejas Negras Company para su último restaurante, un proyecto que han enfocado para dar un paso más allá de lo que venían ofreciendo en sus catorce locales. Una apertura que, a buen seguro, dará que hablar.

