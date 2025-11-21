Suscribete a
El regreso de Raíces: la alianza entre Dani Cárdenas y el grupo La Cañera

Tras su cierre en 2022, Dani Cárdenas reabre su restaurante insignia de la mano del grupo La Cañera, en local que antes ocupaba La Kika, en la Buhaira, para llenar Sevilla de sus sabores «novoandinos»

El chef peruano Daniel Cárdenas al frente de Raíces y Lima Street Food
Cristina Torres

Sevilla

En la Avenida de la Buhaira, 6, vuelve a encenderse una cocina que muchos en Sevilla daban por perdida. Raíces, el proyecto más personal del chef peruano Daniel Cárdenas, ha reabierto este 20 de noviembre inaugurando una nueva etapa: mismo nombre, misma mirada hacia ... Perú, pero ahora respaldado por el grupo sevillano La Cañera y con un discurso centrado en la cocina novoandina.

