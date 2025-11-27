Suscribete a
ABC Premium

APERTURA

La Deliciosa, tapas de siempre y Cruzcampo helada en Puerta de la Carne

El Grupo La Auténtica recupera el nombre y el espíritu de una cervecería histórica para devolver al Casco Antiguo un templo del tapeo clásico, la Cruzcampo helada y el bar de barrio que nunca pasa de moda

Las mejores cervecerías de Sevilla: 10 Bares tradicionales donde brindar con cañas heladas

La Deliciosa es una nueva cervecería en Puerta de la Carne, 8, donde disfrutar de una Cruzcampo gélida y tapeo de siempre
La Deliciosa es una nueva cervecería en Puerta de la Carne, 8, donde disfrutar de una Cruzcampo gélida y tapeo de siempre gurmé

Cristina Torres

Sevilla

La Puerta de la Carne vuelve a tener cervecería con nombre propio. Y, esta vez, lo hace con un guiño directo a la memoria de Sevilla: La Deliciosa, el nuevo proyecto de Grupo La Auténtica, ha abierto sus puertas con idea ... muy clara: devolver al centro ese bar de siempre donde las cosas saben a lo que tienen que saber.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app