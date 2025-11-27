La Deliciosa, tapas de siempre y Cruzcampo helada en Puerta de la Carne

La Puerta de la Carne vuelve a tener cervecería con nombre propio. Y, esta vez, lo hace con un guiño directo a la memoria de Sevilla: La Deliciosa, el nuevo proyecto de Grupo La Auténtica, ha abierto sus puertas con idea ... muy clara: devolver al centro ese bar de siempre donde las cosas saben a lo que tienen que saber.

No es un concepto rebuscado ni un intento de «reinventar» el tapeo sevillano; es justo lo contrario. La Deliciosa es volver al origen, a esa barra donde se tiran las cervezas en tanque, donde las tapas se piden sin mirar la carta y donde el ambiente se te pega porque huele a barrio, a paso lento y a conversación larga.

Ofrecen jamón ibérico cortado al momento

El grupo que lo impulsa tienen otros locales en Sevilla, Cervecería La Auténtica y La Antojería, en El Porvenir y La Quinteña en Montequinto, un grupo que lleva años defendiendo la misma filosofía: la autenticidad como norma, el valor de lo sencillo bien hecho y ese trato cercano que hace que vuelvas porque alguien te llamó por tu nombre. Y ahora, con este nuevo local, suman una pieza más a su mapa de bares con alma, siempre muy lejos de la idea de cadena.

Las chacinas forman parte de su propuesta

¿Qué tipo de sitio es La Deliciosa?

Una cervecería sevillana de manual. Barra viva, tapeo de siempre, Cruzcampo helada en tanque y una carta que juega en el terreno que mejor domina la ciudad: chacinas, aliños, montaditos y pequeños guisos que reivindican la cocina casera sin aspavientos.

Su carta recorre el tapeo clásico de siempre

¿Quién está detrás?

Al frente está el Grupo La Auténtica, un proyecto que nació detrás de una barra y que hoy suma cuatro locales sin perder su esencia: cuidar a la gente, respetar la tradición y honrar una forma muy sevillana de entender la hostelería.

La Deliciosa recupera además el nombre de una cervecería histórica que en su día marcó a toda una generación.

Ensaladilla de langostinos

¿Qué se puede comer y beber?

Aquí manda el tapeo tradicional: quesos nacionales, chacinas, jamón cortado al momento, aliños, panes rellenos, montaditos, ensaladilla de langostinos y guisos que saben a lo de toda la vida. También hay croquetas, patatas bravas y alguna tosta. Nada de florituras, nada de «reinterpretaciones»; solo la cocina honesta de bar sevillano, con el ritmo del tapeo de barra y ese pulso que se contagia en cuanto te sientas.

La cerveza es parte del alma del local: tanques de Cruzcampo helada, bien tirada, con ese punto de frío que en Sevilla es casi patrimonio cultural. Y sí, es uno de esos sitios donde las rondas se piden sin pensarlo dos veces.

Croquetas caseras

¿Cómo es el local?

La Deliciosa respira Sevilla por los cuatro costados: barra protagonista, terraza para tapear al aire libre, grandes ventanales, ambiente de cervecería de siempre y un espacio pensado para el tránsito constante de vecinos, curiosos y habituales. La decoración no invade; acompaña. Madera, taburetes, mesas altas, y esa estética que te permite estar cómodo tanto para una tapa rápida como para quedarte un buen rato entre amigos.

Plato de queso

¿Dónde está?

En plena Puerta de la Carne, justo a las puertas del barrio de Santa Cruz. Una ubicación privilegiada que mezcla sevillanos de toda la vida con quienes llegan a descubrir la ciudad, perfecta para una parada espontánea y lugar de paso… o de quedarse.