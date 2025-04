Las mejores cervecerías de Sevilla: 10 Bares tradicionales donde brindar con cañas heladas

Hay bares en Sevilla que no necesitan presentación. Rincones de barra y servilleta arrugada, de conversaciones entre vecinos, de camareros que no apuntan nada porque lo tienen todo en la cabeza. Sitios en los que la Cruzcampo no se sirve, se honra. Esta guía está dedicada a esas cervecerías que son casi templos, donde el tirador es una herramienta sagrada y el arte de servirla tiene sus propias normas.

En tiempos de craft beers, lúpulos varios y etiquetas de diseño, estos bares resisten con orgullo y autenticidad. Son espacios donde los vasos helados, la caña bien fría o las cortaítas espumosas siguen reinando, sin necesidad de reinventarse. Porque en Sevilla, la cerveza de siempre —la de la Cruzcampo con collera perfecta— sigue siendo una religión. Y aquí os dejamos sus altares.

Las mejores cervecerías de Sevilla

Lo que une a todas estas cervecerías de Sevilla no es solo la marca que fluye por sus grifos, sino el ambiente. Ese sabor a barrio que hace que cualquier conversación termine con un «¿nos tomamos la penúltima?». Establecimientos con solera, donde se respeta la liturgia del aperitivo, el tapeo y el brindis con fundamento. De los que abren temprano y cierran cuando ya solo quedan los de siempre.

En esta guía no vamos a hablar de tendencias ni de novedades, sino de clásicos. De cervecerías que forman parte del paisaje sentimental de los sevillanos y que siguen ganándose su sitio día a día, caña a caña.

¡Vamos con ellas!

Bar Jota

Mejores cervecerías de Sevilla: Bar Jota - Luis Montoto, 52 GURMÉ

Pocos negocios de hostelería pueden presumir en Sevilla de contar con casi 90 primaveras como ocurre con el Bar Jota. Este bar de la calle Luis Montoto abrió poco antes de que se desencadenara la Guerra Civil de la mano de José Martín Ruiz, quien quiso bautizar con su nombre al negocio pero se conformó con la inicial cuando vio el trabajo que había hecho el rotulista. Era una letra con suficiente entidad para un bar de vinos y cervezas.

Ubicado en la misma avenida que la Cruzcampo, muchos eran los rumores que hablaban de tuberías directamente conectadas a la fábrica cervecera. Precisamente el tirador merece un punto y aparte, puesto que se conserva la estructura original tanto del motor como del tanque y del grifo.

La esencia del bar continúa intacta y, aunque ya no se sirve carne de ballena (sustento típico en España durante la posguerra), se siguen despachando bacalao y mojama como aperitivo estrella.

Casa Coronado

Mejores cervecerías de Sevilla: Casa Coronado - Juan del Castillo, 2 GURMÉ

Este peculiar establecimiento lleva abierto desde 1935 y hoy día es uno de los templos cerveceros que conserva la ciudad. El sifón, una vieja máquina registradora, el televisor encendido y las cuentas hechas en tiza son algunos de los elementos decorativos que conserva este singular espacio donde el tiempo parece hacerse detenido.

La cerveza tiene fama de ser una de las mejor tiradas de la ciudad, y para acompañar tan solo unos cacahuetes, aceitunas o unos altramuces, lo que no es ningún impedimento para su fiel clientela, que continúa acudiendo a este punto de la Puerta de Carne para disfrutar de su ambiente genuino.

Casa Vizcaíno

Mejores cervecerías de Sevilla: Casa Vizcaíno - Feria, 27 GURMÉ

Otro de los establecimientos nonagenarios de la ciudad donde la cerveza Cruzcampo y (en este caso el vermú) son la excusa perfecta para atrincherarse en su barra y dejar pasar las horas.

Vizcaíno es de esos sitios cuyas paredes encierran la historia reciente de Sevilla, ya que son varias las generaciones que lo han convertido en punto de encuentro habitual y han transmitido de padres a hijos la costumbre de acudir a este templo casi centenario.

En este caso el cerveceo bien tirado viene acompañado de tapas frías que incluyeron tras la pandemia y ya son todo un clásico: desde pincho de tortilla a patatas bravas, montaditos o un gazpacho en copa (en temporada), sin dejar atrás sus guisos caseros.

El Tremendo

Mejores cervecerías de Sevilla: El Tremendo - San Felipe, 15 GURMÉ

La Cervecería El Tremendo es una de las más populares y concurridas de Sevilla, pese a sus reducidas dimensiones. Lleva abierta desde los años 40 y sigue siendo una parada obligatoria para todo el que quiera una buena caña y se encuentre en el corazón histórico de la ciudad.

La clave de su éxito radica en la calidad de su cerveza, tirada con la espuma adecuada y servida muy fría. Parada obligada para los amantes de la Cruzcampo que en los clásicos grifos de El Tremendo no para de brotar. Para acompañar sirven altramuces, mojama, chicharrones, bacalao y frutos secos.

La Chicotá

Mejores cervecerías de Sevilla: La Chicotá - Luis Montoto, 23 GURMÉ

Este bar de temática cofrade lleva más de 40 años ofreciendo buen ambiente, una magnífica cerveza y cocina tradicional en el barrio de La Calzada, junto a los Caños de Carmona. Está muy vinculado a la vida diaria del barrio y a la Hermandad de San Benito, con la que guarda una estrecha relación.

La gastronomía es típica sevillana, destacando sus montaditos y las tapas frías, valgan de ejemplo su salmorejo, la ensaladilla o las papas aliñás. Otras de las especialidades de la casa son costillas al tomillo y los caracoles, cuando llega la época son otros de los platos estrella de La Chicotá.

Cervecería Un poquito

Mejores cervecerías de Sevilla: Cervecería Un poquito - Numa, 55 GURMÉ

Aunque su nombre habla de un poquito, es mucha la cerveza que se tira en este bar de Montequinto, abierto en 2005 por el hostelero Francisco Javier Ramírez. La hospitalidad de su equipo, que sabe recibir y atender como en Sevilla gusta, es otro de sus alicientes.

Aun así, la popularidad de esta cervecería no solo viene dada por una caña bien tirada. Posee una extensa carta, tanto de tapas frías como de platos calientes para acompañar la Cruzcampo: ensaladilla rusa, gambas y caracoles en temporada, sin olvidarnos del jamón, la mojama y una extensa lista de montaditos.

Su amplia terraza se suma a los encantos ya mencionados, lo que convierte a este establecimiento en una parada perfecta para quienes busquen ambiente, buen tapeo y la mejor cerveza.

Bar Arenal Ventura

Mejores cervecerías de Sevilla: Arenal Ventura - Arfe, 2 GURMÉ

Ambiente taurino, cerveza bien tirada y una de las esquinas más distraídas del centro sevillano. Esos son los ingredientes de Bar Arenal Ventura, que acaba de cumplir 80 años. En esta concurrida esquina de El Arenal se encargan de mantener uno de los bares más añejos del centro sevillano, dando vida diariamente a un negocio genuino que ha sabido adaptarse al nuevo siglo y que, a pesar de ser un imán para el público foráneo, nunca ha dejado de ser un punto de encuentro para los parroquianos.

Hoy está en manos de la tercera generación y conserva algunas de las tapas que se han convertido en auténticos clásicos como el bonito en escabeche que ya servía el fundador del local.

La Antigua Bodeguita

Mejores cervecerías de Sevilla: La Antigua Bodeguita - Plaza del Salvador, 6 GURMÉ

La Antigua Bodeguita lleva décadas siendo un lugar de encuentro típico de Sevilla, todo un clásico donde el público de todas las edades se reúne para disfrutar de buenos momentos en el corazón de la ciudad. El local es pequeño, y suele estar lleno, pero es en la terraza donde prefiere ubicarse la mayoría de la clientela.

La carta es sencilla: montaditos, quesos y jamón son las opciones más solicitadas, aunque también tienen recetas elaboradas como cola de toro y carrillada. Otras de las especialidades de la casa son ensaladilla, taquitos de salmón o bacalao con tomate.

La Fresquita

Mejores cervecerías de Sevilla: La Fresquita - Mateos Gago, 29 GURMÉ

Son pocos los establecimientos del Barrio de Santa Cruz que pueden presumir de acumular varias décadas de historia y La Fresquita es uno de ellos. Con 32 años a sus espaldas, este establecimiento es un punto de referencia cofrade que dilata la Cuaresma durante los doce meses del calendario.

Por la barra de Pepe Rodríguez pasan cada día delicias olvidadas en la mayoría de bares sevillanos: desde carne con tomate hasta menudo, higaditos de pollo, bacalao con tomate o sangre encebollada.

El buen ambiente es otro de sus pilares. Y para buen ambiente el de «Los frescos», como popularmente se conoce a los miembros de la asociación cultural y cofrade Amigos de la Fresquita a la que pertenecen insignes nombres de Sevilla.

Bodega Santa Cruz «Las Columnas»

Mejores cervecerías de Sevilla: Bodega Santa Cruz - Rodrigo Caro, 1 GURMÉ

