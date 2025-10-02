La cocina mexicana de Te quiero Taco desembarca en La Alameda: carta, información y horarios

La Alameda de Hércules suma un nuevo vecino gastronómico: Te Quiero Taco, el restaurante del Grupo Sed de México que ya triunfaba en Tomares y que ahora abre en pleno centro de Sevilla. Lo hace con la misma filosofía que lo ha convertido ... en referente: recetas auténticas, ambiente festivo y una oferta difícil de igualar, con buffet libre de tacos desde 16,9 euros (de lunes a jueves) o la popular promoción de 2×1 que invita a probar y repetir sin miedo.

Tacos de Te quiero Taco GURMÉ

Un rincón para probar México sin salir de Sevilla

El nuevo local mantiene la esencia del primero: cocina abierta desde las 12:30 hasta la medianoche, siete días a la semana, un servicio ágil y el detalle que se ha convertido en marca de la casa: invitar a una cerveza a quienes esperan mesa en la cola. Todo en un ambiente colorido y desenfadado que convierte cada visita en algo más parecido a una fiesta que a una simple comida.

Entrantes y platos de Te Quiero Taco Gurmé

Qué se puede comer en Te Quiero Taco

La carta es un recorrido completo por la gastronomía popular mexicana. Se arranca con entrantes pensados para compartir, como el guacamole con totopos —preparado al estilo tradicional—, los chilaquiles (rojos, verdes o vegetarianos), el chicharrón de queso crujiente o los frijoles con «veneno», un guiso con cerdo que desmiente su nombre con puro sabor.

gurmé

El corazón de la propuesta está, como no podía ser de otra manera, en los tacos: más de veinte variedades distintas, desde los clásicos al pastor —con carne de cerdo marinada y piña fresca— hasta recetas más contundentes como la cochinita pibil envuelta en hoja de plátano, el taco de arrachera (ternera marinada con aguacate) o el de pulpo y castacán, que une mar y montaña en un solo bocado. También hay opciones más suaves como la tinga de pollo o versiones vegetarianas con nopales.

A medio camino entre taco y quesadilla están las gringas: tortillas de harina rellenas de carne y queso fundido que en México se comen al paso de la calle. Aquí se pueden probar de pastor, pollo, arrachera o setas, siempre con esa mezcla irresistible de fundido y jugosidad.

Cocina mexicana y cócteles de Te Quiero Taco Gurmé

¿Qué más se puede comer?

Otro de los apartados estrella son los alambres, piezas grandes de carne ensartadas en un aguja y asadas, que se trocean y se acompañan con otros ingredientes y se sirven en tortillas de maíz para comer con las manos. Pollo, pastor o ternera se convierten así en raciones perfectas para compartir.

Y como no todo son tacos, el menú se completa con antojos típicos como enchiladas verdes, huaraches, quesadillas o molcajetes de queso fundido al gusto, que refuerzan la idea de que este no es un restaurante temático, sino un pedazo de México trasladado a Sevilla.

Una carta que juega con el picante

El nivel de picante lo decide cada comensal: las salsas van aparte y se puede elegir entre suave, medio o muy fuerte, sin sustos para los más sensibles y con toda la intensidad para quienes buscan «arder» como en un puesto callejero de Ciudad de México.