Málaga se prepara para recibir la Gala Michelin con un festival gastronómico que reúna a los mejores restaurantes de la provincia: fecha y entrada

Uno de los puntos fuertes, y más reconocidos mundialmente, de la cultura española es su gastronomía. La calidad de este grupo perteneciente a la dieta mediterránea y la gran cantidad de variantes dentro de la misma, hace a España uno de los países más ... presentes en las guías ofrecidas por Michelin. La empresa, que comenzó exclusivamente en la industria de los neumáticos, vio una oportunidad en países de este tipo para ofrecer un complemento que ahora es una señal de calidad. Una de las regiones más respaldadas por esta organización es Andalucía.

Desde el restaurante con dos 'Estrellas Michelin' como el 'Alevante', en Chiclana de la Frontera, hasta el 'Vandelvira' de una estrella en la localidad jienense de Baeza, Andalucía está llena de estos restaurantes. Asimismo, una de las provincias más galardonadas es Málaga, ciudad que acoge la siguiente Gala de la Guía Michelin España 2026. Como antesala a este evento, la Academia Gastronómica de Málagaorganiza el Málaga Gourmet Tour el cual consiste en una exposición y un festival gastronómico.

¿Alta cocina y buen rollo en la Malagueta? ¡Sí, chef! 👨‍🍳🔥



El festival gastronómico de #MálagaGourmetTour reúne el 8 de noviembre a los mejores restaurantes de Málaga, reconocidos por la Guía MICHELIN o seleccionados por la Academia, para una jornada de sabor y solidaridad. pic.twitter.com/O5tiVat0Q3 — Academia Gastronómica de Málaga (@AcadeGastroMLG) October 30, 2025

Fechas

La exposición, llamada 'Beyond the Star', homenajea a los restaurantes que han recibido alguna 'Estrella Michelin' o pertenecen al selecto grupo de recomendados por esta guía, además de democratizar la alta cocina y acercarla a toda clase de públicos. Su recorrido se caracteriza por la variedad, desde restaurantes más tradicionales y autóctonos como el asador 'Leña' o la cocina tradicional con la elegancia mediterránea de 'Areia', hasta algo más internacional como el último galardonado con una estrella, 'Blossom' de origen argentino, o 'Nintai', con su tradicional cocina japonesa. Todo ello podrá experimentarse en la Calle Larios, en la ciudad de Málaga, entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre.

Por otra parte, entre el 3 de noviembre y el 24 del mismo mes, comienza la última etapa de la organización de este evento. Esta consiste en 20 rutas de carácter gastrocultural que recorrerán Málaga para descubrir la fusión entre la alta cocina y el patrimonio artístico, cultural y natural. Todo ello combinado con menús de referencia entre Marbella y la capital.

Este tour se traslada a la Plaza de Toros de la Malagueta el día 8 de noviembre para abordar la experiencia principal de este tour. Ese día queda reservado para el 'Festival Gastronómico', en el que los principales chefs de la provincia abren sus puertas al público y ofrecen una degustación de platos pertenecientes a su carta durante un evento con música en vivo. Lo recaudado durante esta jornada irá destinado a diferentes comedores sociales de la capital malagueña como la Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía.

Málaga Gourmet Tour 2025 Beyond the Star: entre 24 octubre y 10 noviembre

Rutas Gastroculturales: entre 3 y 24 de noviembre

Festival Gastronómico: 8 noviembre

Precio entrada Festival gastronómico: 16 euros

Entradas

Para participar en el Festival Gastronómico se requiere de una entrada por persona de alrededor de 16 euros. El precio de esta entrada tiene como objetivo ofrecer un precio para el gran público y dirigir los beneficios de este día para los comedores sociales de la ciudad de Málaga. La entrada se puede conseguir en la página oficial del Málaga Gourmet Tour 2025.