Salitre: el nuevo restaurante marinero de Juanjo Carmona en Benalmádena

Juanjo Carmona sigue construyendo su propio universo gastronómico. Tras consolidar Aviva, su primer restaurante en Altos del Higuerón —con el que se ha ganado un lugar destacado entre los cocineros más sólidos de la provincia y la recomendación de la Guía Repsol 2025—, ... el chef malagueño vuelve a mirar al mar con su nueva apertura: Salitre, un proyecto que nace junto al grupo Cabello y que se ubica justo al lado de su primer local en Benalmádena.

Con Salitre, Carmona regresa a su hábitat natural: la cocina marinera. Un homenaje al Mediterráneo que respira en cada detalle, desde su propuesta culinaria hasta el diseño del espacio, y que reafirma la madurez creativa de un cocinero que ha sabido mantener su identidad a través del tiempo.

Plato de Aviva gurmé

Un rincón consagrado al mar

El nombre no deja lugar a dudas. Salitre es un restaurante donde el mar es el hilo conductor: pescados de lonja, mariscos y guisos que beben de la tradición andaluza, sin renunciar al sello personal del chef. Aquí manda el mercado y la temporalidad: producto fresco, muchas sugerencias fuera de carta y una cocina viva, en la que cada jornada dicta el menú.

La fritura, los guisos marineros y las elaboraciones en su punto son los pilares de una propuesta que busca emocionar sin artificios, apelando al sabor y a la memoria. Como en Aviva, el fuego sigue siendo protagonista, pero en Salitre el protagonismo se reparte entre brasas, plancha y caldos con alma de costa.

Bocadillo de calamares de Flour gurmé

Diseño cálido y alma mediterránea

El interiorismo, obra de Remedios Antequera, apuesta por un lenguaje sereno, cálido y elegante. La madera de nogal sustituye los tonos azules típicos del mar, mientras que las paredes onduladas evocan olas en movimiento. La sala, con capacidad para unas 40 personas, incluye terraza y un reservado independiente, pensado para comidas privadas o reuniones de trabajo.

A la experiencia se suma una bodega en crecimiento, donde los vinos blancos cobran protagonismo, y un rincón visible de panadería y pastelería, concebido como un pequeño obrador a la vista del comensal. Un detalle que refleja el cuidado artesanal y la coherencia que Carmona imprime a todos sus proyectos.

Flour, en la Cala de Mijas es otro de los proyectos de Juanjo Carmona, un espacio dedicado a la pasta artesana y las masas de base italiana gurmé

El mar, de nuevo, como punto de partida

Con Salitre, Juanjo Carmona completa un triángulo gastronómico propio: la cocina de producto en Aviva, la dedicación a la pasta en Flour (La Cala de Mijas) y ahora, el regreso al mar que siempre lo ha definido. Una propuesta que reafirma su compromiso con la excelencia, la honestidad y el sabor.

En un entorno donde el Mediterráneo se respira a cada paso, Salitre promete convertirse en una de las mesas más deseadas de la Costa del Sol.