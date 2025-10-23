Suscribete a
Salitre: el nuevo restaurante marinero de Juanjo Carmona en Benalmádena

El chef malagueño amplía su proyecto con un espacio consagrado al mar y a la cocina de producto, junto a su restaurante Aviva

Restaurante Aviva en Málaga: «El restaurante al servicio del comensal»

Juanjo Carmona, de Aviva y Flour, que próximamente abrirá Salitre en Benalmádena
Cristina Torres

Málaga

Juanjo Carmona sigue construyendo su propio universo gastronómico. Tras consolidar Aviva, su primer restaurante en Altos del Higuerón —con el que se ha ganado un lugar destacado entre los cocineros más sólidos de la provincia y la recomendación de la Guía Repsol 2025—, ... el chef malagueño vuelve a mirar al mar con su nueva apertura: Salitre, un proyecto que nace junto al grupo Cabello y que se ubica justo al lado de su primer local en Benalmádena.

