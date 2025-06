Esto es Jauja: todos los detalles del el nuevo foodbar de «Los Pablos» (Ménade) que acaba de estrenarse en Torre del Mar

En el corazón de Torre del Mar, concretamente en la calle Fenicios, ha abierto sus puertas «Esto es Jauja», un foodbar urbano y con carácter firmado por la dupla gastronómica conocida como 'LosPablos'. Al frente, Pablo Vegay Pablo Domínguez, conocidos por su restaurante Ménade en Vélez-Málaga, a los que se suma en cocina la chef Irene Garrido Lomeña, ex jefa de cocina del desaparecido KGB.

Fachada de Esto es Jauja en Torre del Mar, Málaga GURMÉ

Lejos de etiquetas formales, «Esto es Jauja» propone un espacio donde la cocina popular se mezcla con otras referencias globales, todo pasado por el filtro de una mirada creativa y con mucho acento malagueño. Su carta combina bocados de toda la vida, reinterpretaciones con guiños callejeros y platos asiáticos que conviven en la misma mesa sin problema.

Bocadillo de 'armóndigas' de Esto es Jauja, Torre del Mar GURMÉ

¿Qué se come en Jauja?

Hay platos que ya han empezado a sonar más allá de Torre del Mar. Uno de ellos es el bocadillo de «Armóndigas» en pan de cristal, que no solo es obligatorio pedir con esa pronunciación, sino que ya empieza a ser uno de los emblemas de la casa. Otro plato con personalidad propia es la Burger Mayate, elaborada con rabo de toro.

Croquetas de Esto es Jauja, Torre del Mar GURMÉ

Esto es Jauja en Torre del Mar El menú también incluye propuestas como: Croquetas (o «cloques») de gambas al pilpil o de queso payoyo

Sushi en clave local: makis, uramakis, tartares y piezas como el de atún rojo de la costa axárquica o el de salmón picante con «mijitillas» por encima

Huevos rotos

Tortilla de patatas «a la Pantoja»

Sanjacobos y otras fórmulas reconocibles de la cocina popular

Tampoco falta una carta de vinos cuidada, asesorada por sumiller, ni un apartado dulce que incluye propuestas como la tarta de leche con galletas.

Uramakis de Esto es Jauja, Torre del Mar GURMÉ

Cocina sin filtros, con lenguaje propio

«Esto es Jauja» no solo propone una cocina pensada para el disfrute, sino que la sirve con un lenguaje propio y descarado, donde no hay miedo a llamar a las cosas por su nombre: de los «toppings» que aquí son «mijitillas» a las «cloques» que ya nadie quiere traducir por croquetas. Una forma de entender la cocina que no renuncia al humor ni a lo popular, y que invita a sentarse con apetito y sin etiquetas.

Patatas bravas y otros platos de Esto es Jauja, Torre del Mar GURMÉ

Este nuevo foodbares una extensión más informal del universo Ménade, pero con un enfoque diferente: más directo, más callejero y sin fronteras entre tradición, fusión y lo que se va inventando por el camino.

«Esto es Jauja» ya está abierto al público en calle Fenicios, 12, Torre del Mar, y promete convertirse en uno de los puntos calientes de la zona para quienes buscan algo diferente, pero con raíces.