Dónde comer las mejores tortillas de Córdoba

La Cigala del Sur

La Cigala del Sur es famoso por ofrecer una amplia variedad de flamenquines, incluyendo opciones de pollo, jamón, beicon, y más. Cada variedad tiene su propio toque distintivo, como el flamenquín de queso, el serranito con pimiento verde, el carbonara con bacón y salsa carbonara, y el italiano con peperoni y queso.

No obstante, el resto de su carta no se queda atrás, con una cocina tradicional y andaluza de lo más amplia y variada. Salmorejo, patatas bravas, boquerones en vinagre, revueltos, berenjenas y, como no, su tortilla de patatas , todo a un precio de lo más asequible .

Dirección: Av. Virgen de los Dolores, 10, Poniente Sur, 14004 Córdoba

Teléfono: 957 41 04 07