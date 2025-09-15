Celia Jiménez: «Joan Roca hace la cocina más elegante de toda España»

Celia Jiménez Caballero (Córdoba, 1976) comenzó su carrera en La Cónsula (Málaga), donde se formó en cocina, y en 2005 se convirtió en la primera mujer andaluza en alcanzar una Estrella Michelin mientras dirigía los fogones de El Lago (Marbella).

Posteriormente, trabajó en Bodegas Campos en Córdoba, en investigación y desarrollo, y colaboró con la Escuela de Hostelería local. Desde 2015 regenta su propio restaurante homónimo en el complejo deportivo Open Arena, situado a pocos minutos del centro de la ciudad.

En su espacio, de tamaño reducido y con una sala diseñada con limpieza visual, propone varios menús degustación con platos que parten de la tradición andaluza, utilizando productos de la tierra como el cerdo ibérico del Valle de Los Pedroches y vinos de Montilla-Moriles. Su cocina combina técnicas exigentes con respeto por los ingredientes locales y una constante revisión de las recetas del recetario cordobés.

En esta entrevista, Jiménez nos abre las puertas a sus restaurantes y espacios favoritos en los que comprar un buen producto o disfrutar de unas tapas con amigos.

Por ello, qué mejor que Celia Jiménez para inaugurar esta nueva sección de GURMÉ Córdoba: los Gastrotest.

Ciervo y emulsión ibérica elaborado por Celia Jiménez GURMÉ

- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?

Soy de café y salir corriendo, así que mi lugar favorito es el sofá de mi casa. Café y tostada con mantequilla artesana, un libro de cocina o mi serie favorita del momento.

- Una carnicería, pescadería y frutería de confianza.

Sin lugar a dudas por variedad y calidad del producto, Pescados La Carihuela de la Calle Caño y Pescaderías Pablo en Los Molinos, Carnes Palacios en Fray Luis de Granada y Frutas Ramos en Ronda de Tejares.

La chef cordobesa Celia Jiménez RAFAEL CARMONA

- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese algo especial que buscas para casa y para la cocina.

Tengo varias, Casa Daniele, especialista en quesos con tienda en la zona del Zoco y puesto en el mercado de La Corredera. Amigos desde el instituto, proveedores del restaurante y donde compro los quesos para mis fiestas familiares.

Y Ultramarinos Andalusí de Ronda de Tejares, unas legumbres espectaculares, el pan soplado y la Mermelada de Naranjas de Palma del Río, Caprichos del Guadalquivir.

- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos.

Casa Tollín, el centro es mi barrio. Me encanta el Montadito «El Capitán», de bacalao marinado y torrezno.

- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia.

Existen muchos restaurantes maravillosos para mí en Córdoba, sería difícil nombrar solo uno. Por mi profesión intento ir visitando a todos los compañeros en mis descansos y en cada uno veo cosas que los hacen muy especiales.

Salmonete con manitas de la chef Celia Jiménez GURMÉ

- Un sitio diferente para cambiar de tercio...

Raza y Dehesa ¿A quién no le apasiona una buena hamburguesa?

-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

El Salchichón Ibérico de COVAP con una regaña de AOVE.

- Un restaurante 'de lujo' al que volver.

El Celler de Can Roca. Joan Roca es mi cocinero favorito, creo que hace la cocina mas elegante de toda España.

- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse.

Kàran Bistró en Pozoblanco.

- ¿Café o copa?

COPA, un gintonic.

-¿Qué te gusta preparar cuando tienes invitados en casa?

Sobre todo, algo informal, que me permita disfrutar de la compañía. Tablas de queso, boquerones en vinagre, encurtidos caseros y no puede faltar un arroz con ibéricos.